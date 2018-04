Fallece menor por fractura en el cráneo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un menor de edad falleció por fractura en el cráneo, al caerle una pesada loza encima mientras caminaba. El hecho se registró en San Francisco del Rincón, en la coloniaAlrededor de las 9:50 de la noche de ayer se alertó alsobre un menor lesionado en la Colonia Ex Hacienda de Santiago.Al arribar las unidades de rescate y socorro a la calle San Alberto, cerca de la calle Juliana, se percataron que el niño lesionado ya no estaba en el lugar, pues había sido trasladado por los vecinos del lugar en medio particular, por lo que no lograron identificarlo.Se presume que el menor caminaba por la banqueta cuando la base de cemento le cayó en la cabeza, al parecer un fuerte viento fue la causa para que el pedazo de cimiento terminara por caer de la base de cemento que sirve para sostener medidores. Lesionando así al menor que transitaba justo debajo de la estructura.Los gritos del menor alertaron a familiares y vecinos quienes de inmediato corrieron para tratar de ayudarlo.Más de cinco personas intentaron en varias ocasiones levantar la base que aplastaba la cabeza del pequeño, quien aún se quejaba de dolor, pero no lograban el objetivo.Luego de varios intentos, vecinos pudieron levantar la base de cemento y de inmediato abordaron al menor en un vehículo particular para trasladarlo al Hospital Comunitario Local para que recibiera atención médica urgente por la gravedad del golpe recibido y que mantenía al pequeño entre la vida y la muerte.Ya en el hospital fue ingresado de emergencia para ser valorado, pues presentaba una fuerte lesión en la cabeza; más tarde se indicó a los familiares de la víctima que el menor de 7 años había fallecido.