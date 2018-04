Hieren a hombre con cuchillo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre fue lesionado de gravedad con un arma punzo cortante, en San Francisco del Rincón; se desconoce el móvil de los hechos.El herido fue identificado como Juan “N”, de 38 años de edad, quien hasta el cierre de esta edición, se reportaba su estado de salud como delicado.La central de Emergencias (911), recibió el reporte por persona lesionada con arma blanca en la colonia Los Fresnos de esta ciudad, por lo que se movilizaron para atender a la víctima.Los elementos de seguridad, rescatistas y paramédicos se trasladaron a la calle Granados, lugar donde encontraron a un hombre con una herida a la altura del pecho.El lesionado de alrededor de 38 años fue encontrado por los cuerpos de rescate en un camino de terracería por lo que fue inmediatamente atendido en el lugar.Al querer ayudar al herido, éste presentó una conducta agresiva hacia los paramédicos, pues no quería ser atendido.Paramédicos y rescatistas ofrecieron de cualquier manera, pronta atención al hombre ya que la herida penetrante en el pecho que presentaba, ponía su estado de salud delicado.Enseguida, el paciente fue abordado en la ambulancia de Cruz Roja y trasladado al Hospital Comunitario local de San Francisco del Rincón, en donde recibiría atención especializada debido a la profundidad de la herida que se le había hecho.Paramédicos y las autoridades competentes se retiraron del lugar una vez que la persona fue trasladada para ser atendida.Sobre cómo ocurrieron los hechos, el hombre no proporcionó información al respecto, en el lugar de los hechos aunque testigos presumieron que el agresor fue un mismo familiar del hombre lesionado.Sin embargo, hasta el cierre de esta edición se conoce si la víctima de la agresión permanece con vida o si la atención médica especializada no fue suficiente para mantenerlo con vida.De igual manera, las autoridades que abrieron una carpeta para la investigación de este caso, desconocen si lo declarado por los testigos presenciales es verdad, ya que no se sabe a ciencia cierta si en realidad era una persona allegada a la víctima como se presume, o si el móvil de este atentado es otro.