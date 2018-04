"Esta tecnología, Home LED, es bajada del tipo de productos que manejamos para B to B de señalización, de espectaculares electrónicos, a una tecnología más adaptada a una experiencia en hogar", comentó en entrevista Hervé Baurez, director de mercadotecnia de Consumer Electronics en Samsung.



De acuerdo con Baurez, The Brick es el preámbulo de la llegada de The Wall, la pantalla modular que fue presentada en el CES de este año, con 146 pulgadas, de resolución 4K y escalador de contenido para que luzca con mejor detalle en su superficie.



La compañía también presentó Samsung Flip, una pizarra electrónica de 55 pulgadas que puede girarse horizontal o verticalmente, con resolución 4K, enfocada a los proyectos colaborativos debido a sus facilidades para transmitir contenidos y proyectos.

Se trata de The Brick, que cuenta con tecnología Home LED y una resolución Full HD y HDR para mostrar contrastes más definidos en las imágenes que exhibe. De acuerdo con Samsung, el promedio de vida de la pantalla es de 11 años sin apagarse. La pantalla ya está a la venta y debido al precio, y a las características del producto, a decir de Samsung, pero se espera que llegue antes de terminar este año, según las evaluaciones del mercado que haga la compañía. Con los dedos o un stylus, hasta cuatro usuarios podrán liberar su creatividad simultáneamente para manipular la pantalla y modificar fotos, tomar notas. De acuerdo con Samsung, están trabajando para ampliar la compatibilidad con dispositivos de otras compañías. Samsung espera ampliar su comercialización a otros medios. Finalmente, las cuales cuentan con marcos intercambiables para aparentar ser cuadros de pinturas adaptadas digitalmente para que se muestren con mayor fidelidad a las reales.

Samsung The Frame



"Lo que estamos haciendo es desarrollar alianzas con museos a nivel global, pero también desarrollar alianzas con talento. En México estamos trabajando con algunos fotógrafos y demás para poder integrar ese servicio", explicó el director de mercadotecnia.

Para septiembre de este año,con marcos de colores chocolate, madera, blanco y negro.Además, la galería de arte, tanto para The Frame, como para The Brick, recibirá actualizaciones con más contenido. Todas las obras contarán con los derechos pagados para su uso.Por el momento, los precios de los nuevos modelos de The Frame no han sido confirmados.