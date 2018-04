Julián Gil y su lucha por no dar pensión de $200 mil a Marjorie de Sousa

"Es totalmente falso lo que dice la abogada, lejos de eso hay algunos puntos en los que queda claro que Julián no ha perdido, como la pensión. Ella pidió una pensión de 200 mil pesos y hoy en día Julián da una pensión de 50 mil pesos, en virtud de una resolución que dio un juez que determinó reducir las pensiones provisionales al 10%", dijo Carmona.



"La guardia y custodia no están en pleito, nunca se ha peleado, desde un primer momento Julián estuvo de acuerdo en que la guardia y custodia fuera de la madre, eso nunca ha sido motivo de pleito o controversia, lo que ahorita sí está en pugna es que Julián no quiere que las visitas con su hijo sean supervisadas. Estamos esperando una resolución del juez para que las visitas entre julián y su hijo no sean supervisadas", expresó.



"Lo que Julián escribió en la carta era metafórico, el decir que había perdido se refería a la oportunidad que ha perdido de estar con su hijo y verlo, es una carta sentimental que no refleja la situación jurídica de Julián, solo frustra ver a su hijo en un centro de convivencia. La carta fue escrita desde el corazón", acotó Carmona.



"Él ha ido a todas las visitas que ha programado, cuando no ha ido es porque ha justificado ante el juez su falta por cuestiones laborales y el juez se las ha autorizado. Julián nunca ha recibido ninguna multa por parte del juez porque no asistir a una visita. Él no tiene que meter papeles para ver a su hijo como dice la abogada de la señora Souza. Hay un régimen dictado por el juez que es de cada sábado y cuando Julián no puede asistir por alguna razón o la señora Souza no puede, se solicita al juzgado", indicó.

Luego de que hace unos días la abogada dehabía perdido casi todo en el caso que enfrenta con su defendida, es ahora el abogado de Gil quien afirmó que eso es mentira y que la resolución final se llevará a cabo un mes.quien representa a Julián detalló en entrevista con EL UNIVERSAL que el actor argentino ha ganado varias instancias, entre ellas la reducción de la pensión alimenticia y el poder tomarse fotos con su hijo.El abogado detalló que un tribunal superior resolvió que con motivo de la prueba del juicio de ADN que promovió Julián, estableció que Julián no había actuado en contra de la dignidad de Matías, sino que había actuado en beneficio de su hijo.Además explicó que lo del pasaporte y cambio de residencia todavía no ha sido resuelto al igual que lo de la cancelación de las visitas promovidos por los abogados deAcerca de la carta que Gil escribió hace algunos días y en la que dijosu defendido no se refería a haber perdido algún litigio, era la manera en la que Gil lamentaba no pasar con Matías el tiempo que él quiere.Según el abogado, lo que ahora buscaes la resolución del juicio y que le permitan ver a su hijo fuera del centro de convivencias, ya que en ocasiones por su agenda y trabajo le es imposible ver a su hijo todos los sábados.