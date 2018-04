Luis Fonsi y Ozuna son los 'culpables' de tanto reggaetón

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

por acá es lo que suena en la radio, en las redes sociales, en los sitios de videos y es así como el género urbano se permea por todas partes.Durante los premios Billboard a la música latina, que se llevaron a cabo este jueves por la noche en Las Vegas, fueronSin embargo, bastaron siete premios para que Luis Fonsi, Daddy Yankee y hasta Justin Bieber para mostrar que los ritmos sensuales y letras apasionadas son del gusto de millones de personas.Hot Latin Song of the year, Hot Latin Artist of the year, Canción Digital, de Streaming, entre otros fueron las categorías que "Despacito" conquistó en la lista.Aun con los logros obtenidos por Fonsi, fue Ozuna el elegido como Artista del Año. El puertorriqueño de 26 años obtuvo la categoría principal.J Balvin, Daddy Yankee, Nicky Jam también obtuvieron reconocimientos como los exponentes más fuertes del género urbano. Maluma vio reflejado su poder en redes sociales con su premio a su influencia en Internet.La cita incluyó participaciones de Jennifer Lopez, Chayanne, Victor Manuelle, Farruko y Maná en el escenario. Fueron los mexicanos quienes tuvieron el premio especial por su trayectoria artística. Los millones de discos vendidos, las giras por el mundo y su labor social los hicieron acreedores a la distinción.Otras ocho categorías que aparecen en la lista de Billboard no se entregaron en la transmisión por televisión, en la que también cantaron David Bisbal y Sebastián Yatra, y condujo Marco Antonio Regil.