Se confieza el árbitro Luis Enrique Santander: "Me equivoqué era penalti a favor de @TigresOficial en la final vs @Chivas. Hoy en @elultimopitazo y mañana la entrevista completa en @scorefinal. "Estamos listos para el VAR" pic.twitter.com/IlPveANpJ3 — Salvador González. (@_chavagol) April 27, 2018

Luis Enrique Santander, el árbitro de la polémica final entre Tigres y Chivas del Clausura 2017, afirmó que ese día, se equivocó.En aquella final, el nazareno, y la ación de Monterrey no se lo perdonó, al grado de que llegó a recibió amenazas.En el programa de Score Final del Calan 52 de MVS,y no marcó dicho penal en favor de los felinos.Desde entonces, Santander no le había pitado un solo juego a loshasta la pasada jornada 14, cuando Tigres recibió a Toluca en el Volcán.