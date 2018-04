Honda se irá de Pachuca, pero no por dinero

La salida del japonés Keisuke Honda de los Tuzos del Pachuca es casi un hecho, pero no por razones económicas, así lo hizo saber el futbolista.



Este viernes por la tarde el nipón escribió en su cuenta oficial de Twitter.





"Mi querida gente mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decisión hace un año atrás, cuando firmé con el club”.



Y agregó: “Yo quiero intentar cosas nuevas para mejorar el mundo. Realmente aprecio todo el cariño que me han demostrado, y quiero mucho a mis compañeros, a Diego (Alonso), Marco (Garcés), Andrés (Fassi), Jesús (Martínez), y toda la gente de Pachuca y México. Los siento como si fuesen mi familia. Gracias”.