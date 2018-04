Hugo Sánchez no confía en Juan Carlos Osorio y su estilo

No es de ahora. Desde siempre, Hugo Sánchez ha navegado con la bandera de que la selección nacional tiene que ser dirigida por mexicanos. Ayer volvió a la carga contra las formas del actual estratega nacional, quien no es de su agrado a pesar de los resultdos que presume.



“Siempre defenderé que el director técnico de la Selección Mexicana debe ser mexicano. Es un puesto trascendental y siempre defenderé eso. No veo a Brasil dirigido por alguien que no sea brasileño, no veo a Argentina dirigido por alguien que no sea argentino, tampoco lo veo en España ni en Italia”, dijo contundente.



“Pero en México, no sabemos defender ese tipo de situaciones, que para mí son muy importantes”, añadió.



Desconfía del Juan Carlos Osorio. “Para mí ha creado dudas desde que llegó. No creo en él ni el cuerpo técnico colombiano”.



Sánchez Márquez, quien regresó a México luego de visitar en Portugal a los tricolores que militan en el Porto y de grabar en Madrid un especial sobre el próximo Mundial para una cadena de televisión, hace énfasis en el carácter extranjero del técnico nacional.



Pero las críticas de Hugo Sánchez no se agotan en la nacionalidad de Osorio: “Mis dudas están porque no me agrada el esquema de juego que adopta. Mejor dicho, no me agrada el estilo de juego, porque no hay estilo”.



Para el máximo goleador mexicano en el extranjero, el problema no sólo pasa por Osorio y sus rotaciones, tiene que ver con la poca confianza que inspira: “no le tengo mucha fe ni mucha confianza”.



En quienes sí cree y mucho, es en los jugadores. Aunque no comulga con la idea de llamarlos Generación de Oro. Hugo piensa que los mexicanos que juegan en el extranjero pueden hacer realidad el quinto partido en Rusia 2018.



“Generaciones de Oro hay muchas. México ha tenido muchos jugadores excelentes”, explicó el también ex técnico nacional.



Lo cierto es que nunca como ahora hay una gran cantidad de ellos jugando en Europa”. De hecho, en su visita a Portugal, convivió con algunos de ellos.



“Vi muy bien a los paisanos, estuve con ellos y los noté ilusionados. Eso me da tranquilidad”.



En eso radica su optimismo: “Si bien, no creo en Osorio, sí creo en los jugadores, ahí hay mucho talento y ojalá que se haga historia en el Mundial de Rusia llegando al quinto partido”.



Con información de El Universal.