Muestran por error aterrador tráiler en función infantil

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un grupo de niños se alistaba en sus asientos de cine para ver la película infantil, adaptación del clásico personaje de Beatrix Potter a la gran pantalla.Fue en los momentos previos al inicio del filme, en que muestran adelantos de otras películas que están por estrenarse, cuando terroríficas imágenes desataron gritos de horror en los infantes.Los padres también gritaban, pidiendo que por favor detuvieran la proyección; algunos les tapaban los ojos a los niños y a otros no les quedo más opción que huir de la sala con sus hijos a cuestas.La anécdota ocurrió en el cine australiano Event Cinemas en Innaloo."Fue espantoso.Muy rápidamente se podría decir que esta no era una película para niños", dijo un miembro de la audiencia al diario WA Today.Las imágenes que perturbaron a los espectadores corresponden a trailer de la cinta "Heredity" que ha sido calificada como "la película más aterradora del año".Sangre, gritos, extrañas convulsiones y una niña asesinando a una paloma, son algunas de las escenas a las que se expuso a los niños presentes.El cine eventualmente apagó la pantalla y regaló a los asistentes entradas de cortesía.Un portavoz de la empresa Event Cinema dijo que se estaba "investigando internamente para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir".No es la primera vez que trailers inadecuados se reproducen en películas para niños.En 2013 , durante una proyección de "Frozen" en Florida, se exhibió el adelanto de "Ninfómana", una cinta de Lars von Tier con alto contenido sexual.rad