'Nada que celebrar': Michel Franco

Los que saben de qué se trata el arte del cine conocen mejor que nadie lo difícil que es levantar un proyecto. Michel Franco reconoce que le toma dos años hacerse de un guión y llevarlo al punto exacto para plasmarlo en la pantalla.



Es así como agradeció el reconocimiento como Mejor Guión por su película Las hijas de Abril durante la premiación de las Diosas de Plata.



La cinta del mexicano no logró ser de las favoritas de la noche, ya que fueron Vuelven y Me gusta pero me asusta, las que obtuvieron tres de los premios principales, cada uno.



Otras películas que se llevaron un premio fueron Los crímenes del mar del norte, Acapulco la vida va, Mientras el lobo no está, y La carga.



En el caso de canción para cine fue el tema “Fantasmas de camino a Marte” la que superó a la canción de Carlos Rivera “Malditomiedo” de la cinta Me gusta pero me asusta.



Guillermo del Toro y sus logros. En voz de Bertha Navarro, a quien Guillermo del Toro denomina como su madre cinematográfica, el cineasta habló sobre el asesinato de los tres jóvenes en Guadalajara.



“Vivimos momentos de oscuridad profunda y terror. El acto bárbaro cometido en mi ciudad natal me lleva a pedirles un minuto de silencio por los que se fueron de manera tan salvaje, por las familias que se quedan incompletas y el pedazo de alma que nos arrebataron a todos”.



El tapatío fue homenajeado en los premios que otorgan la sociedad de Periodistas Cinematográficos de México. De acuerdo con Navarro, el cineasta está muy consternado respecto a la situación que vivieron los estudiantes de Guadalajara, además comentó que la ausencia del director de La forma del Agua se debió a que está trabajando en su próximo proyecto.



La ceremonia estuvo llena de discursos en recuerdo a los estudiantes de cine. Los ganadores pidieron seguir adelante y, sobre todo, alzar la voz para que situaciones como las que ellos vivieron no se repitan.



El director de cine Michel Franco fue uno de ellos. “Esta es una celebración al cine mexicano. Cuando estoy en el extranjero las personas admiran al cine mexicano, pero hoy parece que no tenemos nada que celebrar.



“Creo que es una vergüenza que estas muertes no vayan a ser esclarecidas y tenemos una pena, que es por tanta injusticia”.



A él se unieron Arcelia Ramírez, Alejandro Speitzer, Héctor Kotsifakis, quienes también pidieron recordar a los tres estudiantes de cine. Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz desaparecieron el 19 de marzo en Tonalá y la Fiscalía ya encontró sus restos.



Con información de El Universal.