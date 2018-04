Batalla por el universo provoca euforia en Pachuca

La noche del 26 de abril era la más esperada por los fanáticos del universo Marvel de Pachuca, era el estreno de la primera parte del filme que pondrá fin a una década de producciones de superhéroes.



Avengers: Infinity War sería la película donde ocurriría la espectacular reunión de los Vengadores con Guardianes de la Galaxia para evitar que Thanos, máximo villano obtenga las seis gemas del infinito y pueda aniquilar a la mitad del universo con un simple chasquido.

Por ello, el cine del centro comercial más conocido de la ciudad se encontraba abarrotado desde una hora antes de la media noche, cuando se proyectaría la película que generó gran expectativa desde que el primer tráiler fue lanzado.



No solo por la gran cantidad de personajes que aparecerían, sino por que marcaría un hito en el mundo de los súper héroes.



EL ENCUENTRO DE LOS FANS



Al dar el primer paso dentro de la plaza comercial se sentía un ambiente diferente, se podía escuchar el murmullo de cientos de fans que aguardaban ansiosos a comprar palomitas en una fila que parecía interminable.







Cientos de playeras con el Guante del Infinito de Thanos, máscaras de Spider-Man, chamarras y escudos de Capitán América, playeras negras con un círculo iluminado en el pecho que simulaba ser el Reactor ARC de Iron-Man e incluso gente disfrazada de Thor desfilaban impacientes por los pasillos del cine.



En cuestión de minutos se agotaron los artículos coleccionables donde podías beber tu refresco, comer tus palomitas y pronto la fila fue desapareciendo.





IMPOSIBLE DEJAR DE VER LA PANTALLA



La película fue tan espectacular como se esperaba, siempre había acción, todo el tiempo explosiones y una composición visual tan extraordinaria que en cada planeta que Thanos visitaba para buscar las gemas del infinito parecía real.



El drama también estuvo presente, en todas las escenas ocurría algo que te dejaba boquiabierto, era imposible apartar tu mirada de la pantalla e incluso el público exclamaba al unísono cuando uno de esos momentos impactantes era proyectado.



Al finalizar la película se encendieron las luces de la sala, a mi alrededor todas las personas tenían un semblante peculiar, el mismo que yo tenía. Esa incertidumbre de no saber qué pasará en la siguiente película, de no conocer el futuro del universo, la frustración porque había acabado el largometraje que todos esperábamos y no sabíamos qué era esa sensación que sentíamos.



Cuando mi compañera de cine me preguntó qué pensaba de la película solo pude parafrasear al mítico Rafa Gorgory de Los Simpson diciendo: “Estoy feliz y enojado”.



INFINITY WAR ROMPIÓ EL PROPIO RÉCORD DE MARVEL



Esta producción apoyada por los efectos visuales de Lucasfilms, (compañía encargada de realizar las películas de Star Wars) ya rompió récord de ingresos para el día del estreno de una película de Marvel.



Solo en Estados Unidos recaudó 39 millones de dólares la primer noche, batiendo así las marcas establecidas por Vengadores: Era de Ultrón ($27.6 millones), Black Panther ($25.2 millones) y Capitán América: Civil War ($25 millones).

De acuerdo al portal de Entretainment Weekly, revista especializada en cine, televisión, producciones teatrales de Broadway, libros y cultura popular internacionalmente ya ha obtenido 95 millones de dólares aunque no está previsto que supere a Star Wars: El Despertar de la Fuerza en su primer fin de semana.



Ese mismo portal estima que durante su primera semana, Infinity War consiga ingresos de 235 millones de dólares y de continuar esta demanda, podría convertirse en el mayor estreno de todos los tiempos.