Empate técnico entre Ricardo Anaya y López Obrador, pronostica dirigente perredista

Manuel Granados Covarrubias, dirigente nacional del PRD, vaticinó un empate técnico entre el candidato del Frente por México, Ricardo Anaya Cortes, y el aspirante de la coalición Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador.

A 62 días de la elección presidencial, el líder nacional visitó esta mañana Pachuca en donde afirmó que el umbral que divide a Anaya sobre López Obrador es de seis puntos; por ello, en el trascurso de los siguientes días, con el desempeño de sus candidatos, tendrán un empate técnico.



ELECCIÓN DE DOS

“Esta elección es sólo de dos personas: la que ofrece pactar con los criminales y quién está decidido a combatirlos”, dijo al tiempo de desairar al candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza José Antonio Meade.

Como si se tratase de una inercia, indicó que este empate técnico permeará en Hidalgo ya que su estrategia territorial se basa en la comunicación y convencimiento “casa por casa” de los ciudadanos.



EVADE CUESTIONAMIENTO SOBRE GUADARRAMA

A l cuestionarlo sobre la cercanía y operación política que está haciendo del líder del Frente Democrático Hidalguense (FDH), José Guadarrama Márquez, con el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles (quien hace una semana cerró filas con el PRI), el dirigente nacional del PRD evadió la interrogante.

“Ya dimos la postura. Fue algo que no representa al PRD en Michoacán y se ha ratificado el compromiso de las dirigencias y la militancia… mañana voy a estar allá haciendo campaña. Pero también se ha decidido que se inicie un proceso estatutario… no hemos detectado perredistas que apoyen a otros candidatos, no tengo noticias de ello”, expresó.