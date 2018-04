Sindicato de Telefonistas aplaza huelga, de nueva cuenta

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) aprobó una prórroga para el 13 de junio en contra de la división de Teléfonos de México (Telmex), situación que fue ratificada por los cerca de 500 agremiados en Hidalgo que pertenecen al sindicato.

En entrevista con AM Hidalgo, Erick Chew Ramírez, vocero de la sección 9 del STRM en el estado, puntualizó que la huelga que estallaría el 25 de abril fue postergada para el 13 de junio y en caso de no obtener respuesta por parte de Telmex iniciará a las 12:00 horas del día ya mencionado.

Los telefonistas piden solución a lo que acusan violación del contrato colectivo de parte de Teléfonos Mexicanos.

“La parte de la división es la que más nos preocupa, pero sabemos también que es la más complicada porque implica negociar con el Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones), con la Secretaría del Trabajo y Telmex”.

El vocero de la sección Pachuca detalló que existían dos emplazamientos a huelga, el ya mencionado y uno por la revisión contractual.

Este último ya fue resuelto con el 4.5 de incremento al salario directo y 1.5 de aumento en prestaciones, lo que suma un total del 6 por ciento al aumento salarial.

Sin embargo, Chew Ramírez mencionó que no hay cláusulas toda vez que sólo se negociaron aumentos; “no se modificó realmente el contrato colectivo, podríamos decir que no perdimos, no ganamos”, indicó.

En total son seis secciones de telefonistas que conforman el estado de Hidalgo, entre ellas la sección 9 de Pachuca; sección 65 de Tula; 70 de Tulancingo; 106 en Actopan, 129 de Apan y 157 en Sahagún.

El pasado 11 de abril los agremiados del Sindicato de Telefonistas se manifestaron afuera de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), delegación Hidalgo, para exteriorizar su desacuerdo por la división de Telmex.