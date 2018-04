Descalificado un ganador mundial de fotografía de naturaleza por retratar un animal disecado

El jurado del concurso de fotografía Wildlife Photographer of the Year ha descalificado a un concursante premiado en la última edición del certamen al descubrir que su fotografía mostraba un animal disecado. El Museo de Historia Natural de Londres, que otorga los premios, ha anunciado la decisión hoy en un comunicado. La imagen, del fotógrafo brasileño Marcio Cabral, fue ganadora en la categoría de Animales en su entorno en 2017. Se titula The night raider (El asaltante nocturno), y muestra a un oso hormiguero avanzando hacia una colonia de termitas en el Parque Nacional de las Emas, en Brasil. Sobre el montículo se aprecian puntos verdes de bioluminescencia, producidos por larvas de escarabajos elatéridos para atraer a las termitas.

El museo recibió en marzo pruebas que señalaban a la posibilidad de que el oso hormiguero retratado fuese un ejemplar disecado. Tras una investigación por tres expertos del centro y dos científicos independientes, que ha durado algo más de tres semanas, el museo ha confirmado la acusación y ha descalificado a Cabral por considerar que su fotografía incumple las bases del concurso. En ellas queda recogido que “las participaciones no deben engañar al espectador ni tergiversar la realidad de la naturaleza”.

Cabral niega haber manipulado la escena y defiende que el animal de su fotografía es un ejemplar vivo. El jurado considera que el cuerpo de oso hormiguero que aparece en la imagen es el mismo que está expuesto en el centro de interpretación del Parque Nacional de las Emas. Los cinco expertos —tres zoólogos, un especialista en taxidermia y un especialista en osos hormigueros— compararon el animal retratado en la fotografía de Cabral con imágenes del ejemplar expuesto en el centro. Independientemente, todos concluyeron que la postura y el pelaje en ambos casos son demasiado parecidos para poder tratarse de individuos distintos.

Oso hormiguero disecado expuesto en el centro de interpretación del Parque Nacional de las Emas.NATURAL HISTORY MUSEUM

El museo también ha tenido en cuenta en su decisión las respuestas de Cabral a preguntas de los expertos. El fotógrafo colaboró con la investigación, compartiendo con el museo imágenes en formato RAW (mínimamente procesadas y con toda la información captada por el sensor digital de la cámara) supuestamente tomadas antes y después que la fotografía premiada. Ninguna de estas capturas incluye al oso hormiguero.

“Lamentablemente, no tengo otra imagen del animal porque utilicé una exposición larga de 30 segundos con ISO 5000”, ha contado Cabral a BBC News. También alega que un testigo estuvo con él ese día. “Después de que saltaran los flashes, el animal abandonó el lugar, de modo que no fue posible hacerle otra foto al salir de un lugar completamente oscuro”, ha añadido. Cabral pretende regresar al Parque Nacional de las Emas para recoger pruebas que puedan exonerarle.

La organización del museo ha anunciado que retirará la fotografía descalificada de la exhibición itinerante que ahora está mostrando las imágenes ganadoras y finalistas por Reino Unido. También ha prohibido a Cabral la participación en futuras ediciones del concurso. En 2010, el jurado de Wildlife Photographer of the Year ya descalificó al fotógrafo español José Luis Rodríguez, que había sido anunciado ganador del certamen en 2009. El lobo ibérico que saltaba una cancela en su instantánea premiada resultó ser un animal domesticado.