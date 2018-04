Reconocen situación de violencia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Alcalde Interino de Irapuato, Xavier Alcántara Torres reconoció que existe problemática de inseguridad ante los asesinatos ocurridos en los últimos días, por lo que aseguró continuarán con el refuerzo en esta materia.La noche del miércoles, un joven fue ejecutado en la calle Primo Verdad casi esquina con calle Manuel Acuña del Barrio de San Cayetano, un hombre fue baleado en la colonia Miguel Hidalgo y otro más también fue atacado con arma de fuego pero en la colonia Bajada San Martín.La madrugada del jueves, un hombre fue ejecutado en el estacionamiento del Centro de Salud del fraccionamiento Colón, y dos personas fueron encontradas sin vida al interior de un domicilio en la calle Juan Álvarez de la colonia Constitución de Apatzingán.“Lo único que puedo decir es que se sigue trabajando, las políticas públicas en materia de seguridad deben seguir siendo de coordinación (...) en la mañana que me reportaron estos sucesos hablé con el Secretario de Seguridad, obviamente que hay medidas que vamos a tener que implementar”, dijo.Destacó que el actuar de los cuerpos de seguridad del municipio son dinámicos, al igual que lo es la delincuencia, y aunque lamentó que se hayan perdido vidas, refirió que “cada quien es responsable de sus actos”.Señaló que si bien algunas personas de las que fueron asesinadas no contaban con antecedentes penales o registro de faltas administrativas, la mayoría de los individuos se dedicaban a delinquir desde asaltos hasta situaciones más fuertes.Alcántara Torres indicó que la ciudadanía debe saber que están enfocados a atacar la problemática de inseguridad de forma diaria, con operativos y acciones preventivas.“Reconocemos que hay un problema de inseguridad, que lo estamos atacando, estamos por camino correcto, esto no va a ser de la noche a la mañana, es un proceso que también ya declaré que deberá pasar un lapso de tiempo necesario para que esto pueda estabilizarse”, finalizó.El aumento de la violencia en Irapuato registrado los últimos días con muertes violentas, es una problemática que debe ser atendida inmediatamente pues representa una prioridad para los irapuatenses y no es un tema electoral, precisó la candidata a la Alcaldía de Irapuato por Morena, la diputada con licencia Irma Leticia González Sánchez.“Definitivamente se tiene que trabajar el tema y no es electoral, es porque realmente es una necesidad de todos”, dijo.recordó que es importante que Gobierno Federal y Estatal con el municipio trabajen en las mejoras de la seguridad, ya que, dijo, no se puede atender de la manera correcta la problemática por separado.“Mientras se están echando la bolita unos a otros, tanto el Secretario de Gobernación a ver quién tiene la culpa y el Presidente en licencia para contender y continuar con su mal trabajo porque nos ha dejado la seguridad en esa situación, no se debe acostumbrarnos a que diario estén apareciendo uno, dos, tres, cuatro muertos y que seamos ya uno de los municipio más violentos de todo el país”, recalcó.Asimismo, dijo que de ser elegida el próximo 1 de julio como Presidenta Municipal trabajaría en el tema y buscaría la coordinación de Estado y Federación.“Se debe hacer lo que se requiera, puede haber modificaciones y que no se pierda tanto dinero en campañas, en querer ser el número uno a través de la publicidad, que lo utilicen en lo que realmente los usen para la seguridad de los irapuatenses”, finalizó.Autoridades municipales lamentaron el asesinato del empresario irapuatense Guillermo Villaseñor Eslava, quien hace un año fue secuestrado en Michoacán y cuyos restos fueron encontrados hace unos días.Fue el 14 de marzo del 2017 cuando el empresario fue secuestrado en el tianguis TextiCuitzeo, ubicado en la carretera Salamanca-Morelia, y pese a que sus familiares pagaron el rescate, fue asesinado.El regidor del PRI en el Ayuntamiento, David Muñoz Torres destacó que este delito no es muy común en Guanajuato, sin embargo, al haberse cometido en contra de un ciudadano de esta entidad, lastima y crea incertidumbre entre la población.“Es lamentable independientemente a donde suceda, yo la verdad espero que esta estrategia (de seguridad) que todavía no acabamos de entender dé frutos (...) por respeto a su familia me uno a la pena”, dijo.Por su parte, el Alcalde Interino de Irapuato, Francisco Xavier Alcántara Torres también lamentó este hecho delictivo, pues aunque no fue privado de la vida en el Estado de Guanajuato y el empresario ya no radicaba en la ciudad, es una situación que lastima.“Lamento mucho el hecho, siempre al hablar de estos eventos la gente se conmueve, en mi caso es lo mismo, ponerse en los zapatos de los demás y saber que hay una familia que está sufriendo, con mucho respeto que bueno que por lo menos saben, ya poderlo tener”, puntualizó.