Aprueba embajada visa a 62 ‘palomas mensajeras’

En la segunda edición del Programa de “Palomas Mensajeras”, la Embajada de Estados Unidos, en la Ciudad de México aprobó la visa turística a ese país a 62 adultos mayores de los 72 que realizaron el trámite.Lo anterior fue informado por el director de Vinculación Internacional de La Piedad, José Reyes Quiroz Gutiérrez, quien reconoció la humanidad de este programa pese a la incertidumbre migratoria, ya que gracias a él, se han podido reunir padres e hijos después de décadas de no verse.Las visas aprobadas son con vigencia de 10 años, en la primera edición fueron sólo 23 de 30 solicitudes. Cabe mencionar que todos los beneficiarios se encuentran en un rango de edad de 60 a 70 años.Respecto a las personas a las que se les negó la visa en esta segunda gestión, Reyes Quiroz, dijo que fue debido a la contradicción de sus respuestas en la entrevista que se les hizo, “quizás los nervios los traicionaron y eso repercutió en que no les otorgaran la visa”, expresó el funcionario.Las visas les llegarán a los beneficiados a través de paquetería en un plazo de cinco días, comentó el director de VinculaciónInternacional.En tanto a la visita a Estados Unidos, aún no se fija fecha, ya que deben reunir todos los documentos para poder adquirir los boletos de avión y viajar todos juntos; lo único seguro es que en esta vez llegarán al aeropuerto de Fresno, California, y después se reunirán con sus familiares.