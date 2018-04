Provocan riesgo en edificio

Los Castillos externó que “el origen de la falla no fue provocado por la empresa o por una práctica constructiva. No metimos materiales chafas o de mala calidad, ni nos saltamos ninguna prueba ”.



“Son tres cuerpos distintos dentro de ese edificio. evidentemente hay un daño estructural pero en el módulo de escaleras, en los departamentos no lo hay”, aseguó Maestri.



También Arturo Gómez, director comercial de la empresa, mencionó que “ellos (los vecinos) nunca les dijeron (a los medios) que ‘por nuestra culpa no quisimos contratar con Sapal, y porque nos salía mas barato en ese momento metíamos la pipa’”.



“Cualquier edificio en cualquier parte del mundo hubiera sentido la presencia de esa agua. Si dañas el suelo y lo mojas a tal grado que se reblandece, pierde su capacidad de carga, deja de cargar lo que estaba diseñado para cargar en seco”, señaló Maestri.



A pregunta expresa, el representante legal aseguró que el problema en las torres “hay muchas maneras de corregirlo, pero hay que ver las posturas, a nosotros nos responsabilizan de todo como si fuéramos los malos de la película”.



“Si nosotros fuéramos un constructor que no da la cara y no enfrenta las situaciones, otra cosa sería. Estamos en la mejor disposición de plantar las soluciones”, dijo Arturo Gómez.

