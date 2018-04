EN SUS MARCAS...

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Llegó la hora de las campañas a las alcaldías, el domingo inician 60 días de promesas. El alcalde con licencia, Héctor López, prepara una marcha del Expiatorio a la Plaza Principal, donde tendrá un mitin.El priísta Clemente Villalpando convoca el domingo a las 11:30 horas en Poliforum. El Verde Sergio Contreras hará presencia en varios puntos de la ciudad y por la tarde estará en Las Joyas.El candidato de Movimiento Ciudadano, doctor Daniel Malacara, también abre con reunión en la Plaza de la Ciudadanía de Las Joyas. Y de Ernesto Oviedo, por Morena-PT-PES, todavía no hay agenda.Margarita Zavala visitó Guanajuato por primera vez en la campaña, estuvo en León en encuentros cerrados con mujeres y empresarios, en una conferencia de prensa y entrevistas con medios. La baja preferencia en las encuestas y las mediciones que la dejaron mal parada después del debate, no la frenan, asegura que no declinará a favor de nadie, para los mal pensados que la ven con Pepe Meade.“Yo haré toda la campaña”, responde Margarita, y dice confiar en que el ciudadano en secreto, frente a la boleta, tomen la decisión no entre el candidato menos malo, sino en una mejor opción que es posible. El problema está en hacer que el ciudadano le crea que es una contendiente competitiva y lista para el reto.El mismo tema de ‘bajarse’ para sumar al frente anti-AMLO le plantearon dos personas en una comida privada con empresarios, pero les reiteró que “no y no”. Le manifestaron que están hartos de la corrupción, que se necesita firmeza y presumió que de los candidatos es la única sin cola que le pisen.Antes de la comida tuvo un encuentro ‘en cort’o con cinco dirigentes empresariales locales: José Arturo Sánchez, del Consejo Coordinador Empresarial; Jorge Ramírez, Coparmex; Roberto González, Canacintra; Gabino Fernández, Canaco; y Luis Gerardo González, de la CICEG. Los temas fueron la inseguridad, el proyecto del Zapotillo y la infraestructura para la movilidad, como el tren interurbano.Un acierto de Margarita es que desde hace unos días sus asesores, como Demián Sánchez, coordinador de Propuesta, y Alejandro Hope, especialista en el tema de la Seguridad, están pasando de lo general a lo local, y han puesto al municipio de León en la agenda de las propuestas prioritarias de la candidata. Tijuana y León, reiteró ayer, tendrán intervenciones masivas inmediatas para pacificar las ciudades.Margarita durmió el miércoles en León, en la casa de Blanca Margarita Pérez Álvarez, nieta de un ícono del PAN en México, don Luis H. Álvarez, y en todo momento estuvo a su lado el médico leonés José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud y Educación en el sexenio de Felipe Calderón. El pero es que para escuchar sus propuestas con mayor detalle todo era “pago por evento”. Ahí pa´la otra.Por cumplir un mes de campaña en Guanajuato así ha sido la presencia de candidatos: Ricardo Anaya asistió al arranque de campaña de Diego Sinhué en el Estadio Miguel Alemán, de Celaya, nada más. Andrés Manuel López Obrador el sábado 7 tuvo mítines en Irapuato, San Francisco del Rincón y León. Jaime Rodríguez “El Bronco” se reunió con estudiantes de Celaya antier, y de Pepe Meade ni sus luces.Una de las contiendas más interesantes en las diputaciones federales que están en juego en León es la del distrito 05 que disputan el experimentado político y médico panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, contra el joven abogado priísta exdelegado de la Secretaría del Trabajo, Jaime Kirchner. En la calle y en las redes sociales ambos son de los políticos que sí están lanzando ya propuestas más concretas.El tricolor aprovechó ayer la polémica porque una reportera de la cadena Fox Sports fue acosada por un aficionado durante su transmisión en vivo por los festejos del campeonato del Guadalajara y ésta respondiera a “microfonazos”. Jaime subió el video a sus redes y manifestó lo siguiente: “Condeno el acoso sexual en todas sus formas. Voy a legislar para que se castigue con penas más duras en México”.El panista invita a encontrar en la plataforma del INE su perfil curricular y sus principales propuestas. Y retoma las 10 preguntas que nos tenemos que hacer antes de votar, que el especialista en temas de corrupción por el IMCO, Max Kaiser, plantea, entre ellas: nivel y tipo de estudios, trayectoria profesional, declaraciones congruentes, quiénes forman su equipo, si tiene proyectos claros, y más.La Comisión Especial de la Industria Automotriz clausuró ayer su chamba del último periodo ordinario de sesiones con la asistencia de sólo dos de sus 10 integrantes. Los cumplidos fueron los panistas leoneses: Allan León, presidente (quien tomó el lugar del ‘morenista’ Ricardo Sheffield); y Miguel Salim, secretario. Entre las ausentes estuvo la irapuatense también del PAN, Lorena Alfaro García.El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, pidió ayer licencia del 1 de mayo al 2 de julio, en tanto que hará campaña para la diputación local por el nuevo distrito XXI. En su lugar asume el exregidor y empresario, Alejandro Arena Barroso, quien ayer lo acompañó a la Cámara de Diputados.