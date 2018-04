Me estoy creando ilusiones y me están quedando preciosas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La frase que titula la columna de hoy la obtuve de una twittstar (persona con alta y exitosa actividad en la red social: twitter) que se hace llamar La Vecina Rubia. Una genio para resumir. Y la frase me encanta, porque creo que todos hemos caído en ese noble arte de ver lo que no hay para inventarnos una felicidad. Eh, que no estoy diciendo que hay que ir por la vida en modo hiperrealista viéndole los poros o maldades a la gente. Pero, y este pero es muy grande, tampoco es para verle unas virtudes en donde no las hay.Me explico: vi el debate. Dantesco. Me metí a las redes sociales. Un caos. Vi las encuestas. Dudé de hasta mi nombre.La cuestión es que algunos mexicanos padecemos exactamente cada seis años un síndrome colectivo de enaltecimiento a un ser humano que dista mucho de ser el perfecto candidato. Ni Martin Luther King era perfecto y dudo mucho que los cinco aspirantes a la presidencia lo sean. Déjenme me río de que los candidatos a la presidencia mexicana compartan líneas con Martin Luther King. ¿Escuchan mi risa hasta allá? Pues deberían.Estamos dispuestos a pelearnos con familia y amigos para defender un voto. Hay algunos, incluso, que sienten la necesidad de externalizar su repudio a aquellos que piensan en otro color.Buscamos diálogo entre esas cinco figuras, pero ¡hay del que publique su apoyo a X candidato! Buscamos la verdad, pero no podemos escucharla.El otro día vi una foto de una playa mexicana llenita y rebosante de basura. Espero que esta gente que deliberadamente se olvidó de sus desechos, no haya levantado la voz en contra de los que no creen en el cambio climático, hace unos meses atrás.Así que espero, sinceramente, no ser una mexicana que mire como adolescente enamorada la marca en la casilla para luego olvidarme de la responsabilidad que tengo el resto del periodo presidencial.Porque el verdadero cambio está en las generaciones que no están dispuestas a aceptar aquello de que: México es así,no lo podrás cambiar; para qué te quejas si no lograrás nada; ella se lo buscó o él estaba metido en asuntos turbios; mejor robar que quedarme sin nada; no importa, es sólo poquito... y demás frases que los mexicanos repetimos como mantras exceptuando en la época electoral.Porque las ilusiones de un México mejor podrán ser preciosas, pero sin acciones serán pura caricatura y no el País que queremos a partir de julio.