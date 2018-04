Asesinan a hombres mientras lavaban taxi

“Ya tenían rato en la calle lavando el coche, a esta hora siempre lo limpiaban”, contó un vecino del lugar.



“Se escucharon muchos disparos, no pensamos que habían matado a alguien”, dijo un vecino del lugar.

Dos hombres fueron asesinados mientras lavaban un taxi en la colonia San José de los Montes.Autoridades no informaron el motivo de la agresión.El hecho ocurrió a las 6.30 de la tarde de ayer afuera de un domicilio ubicado en la calle monte de Kenia.Mauricio Cardona, de 24 años, vecino de la colonia Esmeralda se encontraban con Hipólito, de 29 años, afuera del domicilio lavando un taxi.En ese momento al menos tres ocupantes de un vehículo de color rojo acudieron al domicilio.Presuntamente dos de ellos bajaron y comenzaron a disparar en contra de Mauricio y su acompañante.Mauricio intentó refugiarse pero fue alcanzado por los proyectiles.Su amigo corrió al interior del finca, pero fue alcanzado por uno de los agresores y lo mató.Los atacantes subieron al auto y escaparon junto a su cómplices.Familiares de una de las víctimas pidieron ayuda al Sistema Único de Emergencias 911.Elementos de la Policía Municipal llegaron e implementaron un operativos de búsqueda entre los caminos aledaños a dicha colonia, pero no tuvieron éxito para ubicarlos.Paramédicos acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios pero ambos hombres ya no contaban con signos vitales.Los dos hombres presentaron impactos de bala en cabeza, tórax y ambos brazos, informaron autoridades en el lugar.Minutos más tarde agentes de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público acudieron para iniciar las investigaciones del asesinato.Los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicará la necropsia de ley.Un hombre, de 48 años de edad, fue herido con arma blanca durante una pelea y falleció mientras era atendido por paramédicos, afuera de un fraccionamiento.Por estos hechos fueron detenidos dos personas, de 36 y 40 años.Esto sucedió durante una riña registrada alrededor de la una de la madrugada de ayer, afuera del edificio marcado con el número 118 de la calle Brisas de Bilbao, de la colonia Brisas del Campestre.Paulino, de 48 años, estaba en su hogar cuando llegaron dos hombres a buscarlo.