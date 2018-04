Madre de Lizeth implora por respuestas

“Me traen a vuelta y vuelta y no me dicen nada, me dicen que venga en la mañana y no hay nada, que venga en la tarde y que no hay nada; así he estado todos estos días sin saber nada. Estoy esperando esos resultados para que me digan algo más”, declaró.



“Sólo quiero saber ¿dónde está mi hija?, ¿cómo está?, ¿en qué condiciones? o ¿dónde?”, finalizó Norma.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Diana Lizeth Fernández Prieto, continúa desaparecida y su madre implora por respuestas, mismas que el Ministerio Público no le ha dado.Desde que Norma llegó a León procedente de Ciudad Juárez para denunciar la no localización de su hija, agentes de la Subprocuraduría de Justicia Región A no le dan respuestas, ni resultados de peritajes que hicieron en la casa de la joven de 29 años.Amigos, familiares, conocidos y la ex pareja de la joven rindieron su primera declaración apenas pasaron unos días después de la denuncia de la desaparición.Sin embargo, el Ministerio Público mantiene en suspenso a Norma, la madre de Diana para entregarle los resultados de las pruebas de ADN.Además, la madre confesó para am que acude todos los días a diversas horas a la Subprocuraduría de Justicia Región A para buscar a los agentes y le digan algo sobre su hija.La madre de Diana busca respuestas y el Ministerio Público sólo la mantiene en espera de los resultados de ADN, los que cotejarán con indicios que encontraron en la casa de la joven, el pasado 7 de abril que realizaron un cateo en ese domicilio.Además, durante esta semana algunos testigos ya no se han presentado a rendir una segunda declaración.Ayer el director de Averiguaciones Previas, Jesús Aguilera Saldaña dijo que sigue en investigación este caso de desaparición.Afirmó, sin dar mayores detalles que el Ministerio Público está trabajando en la búsqueda de la joven.Norma, como cualquier madre pide una respuesta y la Fiscalía no ha podido acelerar la investigación para brindarle resultados positivos a la madre de Diana.Diana es una joven de 29 años de edad, que llegó a su hogar el 23 de marzo de este año, pero desde ese día nadie supo de ella y hoy su foto ha sido difundida incluso por el Instituto Municipal de la Mujer para ayudar en su localización.