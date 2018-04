Arranca FeNaL 2018

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy arranca la XXIX edición de la Feria Nacional del Libro (FeNaL), en Poliforum León. Hasta el seis de mayo las paredes del lugar albergarán miles de títulos literarios.Desde 1990 el evento, que inició bajo el nombre de Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de León, se realiza a fin de promover el arte de la literatura.El evento literario más grande del Bajío no sólo ofrece una amplia variedad de obras de diferentes géneros para los amantes de las letras en papel, sino también actividades recreativas para niños y jóvenes, las cuales por supuesto parten de la narrativa.Presentaciones editoriales, representaciones de clown, cuentacuentos, concursos y charlas entre ‘booktubers’ y hasta conciertos, son algunas de las actividades que se realizarán a lo largo de nueve días.La apertura del evento será en punto de las seis de la tarde con un concierto del ensamble leonés Orquesta Sinfónica Pinto Reyes, le seguirá el acto protocolario donde además de dar oficialmente el arranque del evento, se entregará el Premio Norma FeNaL a Esther García, por su novela “Confesiones de una booktuber”.Para el cierre de la inauguración, este año el Instituto Cultural de León le apuesta a la presentación musical de Rubén Albarrán, líder de la banda mexicana Café Tacvba, por lo que se espera una gran afluencia de jóvenes.Otro de los eventos estelares es la mesa de diálogo “Cuentos de noches para niñas rebeldes vol. II”, en la cual Benito Taibo compartirá algunas de las anécdotas de mujeres exitosas que Elena Favilli y Francesca Cavallo exponen en la obra publicada por Grupo Planeta y best seller que The New York Times recomienda altamente.Entre la programación de presentaciones editoriales están “Mejor la ausencia”, de Edurne Portela; “Asesinato en el Parque Sinaloa”, de Élmer Mendoza; ”El subastado e”, de Eugenio Aguirre; “Mundo extraño”, de José Ovejero; “Pero sigue siendo el Rey”, de José Alfredo Jiménez Gálvez; “El ilustre pigmeo”, de Roberto Gómez Junco y “Las malas lenguas”, de Juan Domingo Argüelles, entre otras.