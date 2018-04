Fernanda Solórzano: de las letras a YouTube

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“La única manera en la que podemos incidir en la realidad es siendo congruentes con nuestras acciones”, comentó Fernanda Solórzano ante la pregunta sobre qué le dice a los millennials leoneses.Ella concedió una entrevista telefónica con am, previa a su visita a nuestra ciudad.Crítica de cine, ensayista y editora, la licenciada en Literatura Latinoamericana, por la Universidad Iberoamericana, es una de las autoras que ha conquistado un lugar entre los lectores y cinéfilos.Su arranque literario fue en revistas, como el suplemento cultural de El Universal, y en Letras Libres, después dejó las redacciones para dedicarse a escribir, de modo “freelance”, sobre cine.Dentro de sus intereses la literatura y el cine se unieron y convergieron en la crítica mientras que sus comienzos en las redes fueron, como ella comenta, una consecuencia de su trabajo editorial.“Mi inicio en YouTube coincidió con un momento en el que Letras Libres decidió darle un mayor impulso a su versión digital. Ha sido totalmente nuevo, no veo reseñas ni sigo a nadie ahí, para mí fue adentrarme a un medio, sin referencias, de qué hacían otras personas”, explicó sobre su presencia en internet.Narró lo maravillada y asustada que estaba al no adaptarse totalmente a la locura que representa estar en un medio que no domina.“Los videos de YouTube me exigen mucha concisión, es algo que me gusta hacer y que también padezco porque no crecí en el medio digital, es una experiencia nueva con repercusiones muy grandes”, apuntó mientras enfatizaba la necesidad de incursionar en el internet.Su participación en la FeNaL, tendrá que ver con la experiencia y transición de cada uno a la actual era digital.“Ahora hay una audiencia mucho más receptiva a lo inmediato que a los medios tradicionales. Mi experiencia ha sido muy grata, he tenido interacciones increíbles en YouTube y Twitter, eso era imposible antes y me da mucho gusto saber que puedo tener comunicación real con personas de nuevas generaciones”.Se le cuestionó sobre sus ensayos, con ganas de saber qué vendría para esta edición de la Feria, que la tendrá en dos situaciones en las que expondrá lo que ha hecho.Dijo que Juan Manuel Belmonte presentará con ella el libro “Misterios de la sala oscura” y, por el hecho de poder presenciar perspectivas desapercibidas a través de una charla, es que está emocionada. Hablarán del libro y las preguntas sobre, por ejemplo, “¿Cómo surgió la idea de hacer un libro en un mundo en el que lo instantáneo e inmediato tiene más valor?”.Ella misma se respondió que este libro es su manera de invitar al lector a formar parte de una divagación y un devaneo.“Son asociaciones de ideas que llevan a investigar sobre otros temas, es una invitación a cuestionar. Es una manera de contar una película”.Una conversación con Fernanda contagia de su pasión, la misma que reflejó ante la pregunta acerca de sus trabajos como ensayista.“No me guío tanto por las películas, sino por los aspectos que yo consideraba que eran frecuentes en conversaciones o estuvieran presentes en el imaginario colectivo, que fueran temas que estuvieran pasando”.Recalcó que el contenido de sus ensayos habla sobre un análisis en el que menciona que el cine ha llegado a ser parte de la vida social tan sólo por el hecho de cómo hablamos de él, todo lo que hemos adoptado de dicho medio y lo que se presenta ahí.“Ha logrado transgredir la frontera ficción-real y me interesa profundizar en eso. Me entusiasma ver las conexiones que existen con lo que está sucediendo”.Mencionó también que la violencia es uno de los temas que están presentes no sólo en la pantalla grande, sino en la vida cotidiana, como la violencia de pandillas y la meramente física, que a su vez relacionó con el famoso filme de Martin Scorsese Taxi Driver.“Es interesante cómo ciertos directores logran captar algo que está siempre presente. También abordó acoso, discriminación, discapacidad, mujeres, política y ética”.Como parte de la generación “X”, Fernanda recalcó su visión de lo que la generación actual de jóvenes enfrenta.“Sé que dan ganas de protegernos en una pantalla y entre cuatro paredes, pero si no observamos la carencia y enojo de los demás, ni vemos de qué manera podemos intervenir, no habrá mucho futuro que nos entusiasme” .Actualmente Fernanda Solórzano se dedica sólo a Cine Aparte. “Edité revistas en las que trabajé durante un tiempo. Mi primer acercamiento no fue al cine, sino a las letras. La decisión sobre escribir de cine vino después”.