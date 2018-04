Habla de liderazgo y lenguaje no verbal

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Lenguaje no verbal, liderazgo y género” es el nombre de la conferencia que Teresa Baró, consultora en habilidades de comunicación personal, impartirá en el Congreso Contacto que se realizará en la Universidad de La Salle Bajío.Nacida en Caldes de Montbui, Barcelona, en el año de 1962, Teresa Baró se inició como filóloga para después seguir en el mundo de la comunicación no verbal de la mano del profesor Sebastià Serrano.También estudió publicidad y máster de protocolo y comunicación empresarial.“Mi trayectoria profesional siempre ha estado vinculada a la enseñanza”, dijo Teresa Baró durante la entrevista para am.am: ¿Qué tema abordará en su conferencia durante el Congreso Contacto?Teresa Baró: Lo que veremos en el Congreso Contacto; porque hay que concretar mucho, hay sólo una hora, y este es un tema amplio, es cómo influye el lenguaje no verbal en la capacidad de liderazgo de las personas, especialmente en el caso de las mujeres, porque las que ya se han incorporado en el mercado laboral y quieren obtener puestos de más responsabilidad, a veces necesitan hacer algunos cambios de conducta para conseguir esta imagen de líderes que también necesitan.am: ¿Qué cambios necesita una mujer para conseguir la imagen de líder?TB: Lo primero es que cada mujer necesita saber qué imagen proyecta, y el primer paso es analizarse a sí misma. No nos damos cuenta, pero podemos transmitir una imagen de debilidad o de falta de implicación cuando no es así, sino que por cómo nos han educado, para ser discretas o incluso para ser sumisas, a veces no estamos transmitiendo la imagen adecuada para ocupar puestos de alta responsabilidad. Por lo tanto, primero es el análisis, segundo: que cada mujer decida qué estilo de comunicación quiere tener en función de lo que quiere obtener, también. Habrá mujeres que lo que quieren es ser más firmes, tener más seguridad y en cambio otras mujeres lo que querrán es dulcificar su imagen y su estilo de comunicación porque resulta demasiado agresivo, este es un fenómeno que pasa hoy en día. Depende mucho del sector donde estén trabajando, del objetivo que tengan, del entorno, pero lo importante es ver cómo podemos manejar nuestra imagen a partir del uso del lenguaje no verbal.am: ¿El lenguaje no verbal está directamente ligado con el liderazgo y género?TB: Lo no verbal está relacionado con todos los aspectos de nuestra vida, con todas las relaciones que tenemos con los demás, y por supuesto, con el liderazgo, además viene este lenguaje que de hecho es un comportamiento, viene condicionado por la educación que hemos recibido, y como ésta no es igual entre hombres y mujeres, nos condiciona inevitablemente. A veces condiciona para bien, o para mal. En general en el ámbito laboral tenemos como mujeres cierta desventaja, porque sólo tenemos que ver el porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos. Las cifras dependen de cada país, pero entre más alto es el puesto, menos mujeres hay. Las que estamos muy preparadas, y somos grandes profesionales, ocupamos casi la mitad del mercado laboral, pero a medida que vamos subiendo en los cargos, va descendiendo el número de mujeres.am: ¿El lenguaje no verbal y el género van en relación a un hecho cultural?TB: Realmente hoy en día, los expertos no sabemos ni podemos llegar a saber qué porcentaje viene condicionado por la genética o nuestro cerebro, pero sí sabemos que el ambiente donde hemos crecido, cultura, familia y escuela, todo esto va a condicionar nuestro comportamiento. Claro, si nos han educado para ser discretas o para no ocupar puestos que tradicionalmente están reservados a los hombres, nos han hecho educadas, maternales o seductoras, esto es un freno o un obstáculo para ocupar un puesto que requiere una seguridad, asertividad y decir las cosas como son, que requiere mandar, dar instrucciones, liderar a grupos importantes de personas.Las mujeres generalmente tienen más miedo a hablar en público y a la visibilidad y es porque se nos ha reservado a un papel secundario, en cambio el papel protagonista lo han tenido siempre los hombres. Las mujeres pedimos mucho más perdón por tonteras que los hombres, nos equivocamos y pedimos perdón. Esto va asociado a la risa, “me he equivocado, perdón” y son señales no verbales de debilidad y docilidad.Estos comportamientos hacen que tengamos una imagen que no es la que se requiere para un puesto directivo.am: ¿Qué otras caracteristicas debe cumplir una mujer con liderazgo?TB: La posición del cuerpo como estar bien parado en el suelo, pies firmes y separados, es una posición de poder. A las mujeres nos educaron para pararnos con los pies juntos o a veces cruzamos las piernas estando de piePara seducir, resaltamos la cadera, ¿y qué pasa? cuando estamos paradas con los pies juntos, en comparación con los hombres, perdemos base y estabilidad. Tenemos menos poder porque en primer lugar nos sentimos menos estables y menos poderosas, y la gente nos ve menos poderosas porque no hay base, en cambio a los hombres en la posición policía se les ve poderosos porque están bien anclados en el suelo. Imagina a una mujer en público, si se pone ante una audiencia con los pies cruzados o muy juntos, da una imagen de menos poder que un hombre y de que no sabe lo que está diciendo. Incluso hay otros movimientos. Hay una cantidad de gestos que no nos damos cuenta que hacemos, y que tenemos formas de movernos y comportarnos muy distintasCuando damos muestras de cierto poder, nos dicen que somos muy masculinas y coloquialmente hablando, es tomado como una ofensa. Pero el modelo masculino es el que se ha tomado normalmente como el comportamiento típico del poder en las organizaciones.am: ¿Cuál es su mensaje para el público masculino con respecto a los comportamientos?TB: El tema de la equidad con la mujer es algo que beneficia a toda la sociedad, también beneficia a los hombres, pero esto no se ha explicado bien. Beneficia que en los equipos haya diversidad, puntos de vista más femeninos o masculinos, hay una serie de ventajas en el tipo de liderazgo femenino que las empresas pueden aprovechar, es decir que es un beneficio para todos.Sin la ayuda de los hombres, realmente las mujeres lo tenemos difícil, por lo tanto, necesitamos su apoyo, no para una especie de rivalidad sin sentido, sino precisamente para trabajar conjuntamente para hacer una sociedad más justa y más igualitaria.A veces los hombres tienen un exceso de responsabilidad, tienen que aparentar como muy importantes, responsables, líderes, poderosos, y esto también es duro, tener que mantener siempre este rol, y podría ser más compartido entre hombres y mujeres.Todo esto es cuestión de tiempo, educación, mentalización, poner su granito de arena entre medios de comunicación, escuelas, pero es francamente difícil cambiar hábitos que son de siglos, ancestrales, porque eso es una cultura que ha durado siglos y ahora lo queremos cambiar en una década.am: ¿Qué significa para usted participar en el Congreso Contacto?TB: Estoy muy contenta de que me hayan invitado a este congreso porque los estudiantes han visto muchísimos de mis videos porque los profesores los ponían en clase.Entonces, mientras estaban preparando el congreso, me invitaron porque me querían conocer en persona, y esto para mí es un gran honor y me hace muchísima ilusión.Tengo más seguidores mexicanos que españoles y estoy creando un vínculo con el país que para mí, es algo maravilloso.