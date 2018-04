Despotrica ex delegado del PRI contra Gerardo Sánchez

A partir del día de hoy, dejo de ser Delegado del CEN del PRI en Guanajuato. Pronto daré a conocer mi nuevo rumbo político.#YoConMeade — Enrique Martini Castillo (@enrique_martini) April 26, 2018

Desde ayer, Enrique Martini dejó de ocupar el cargo de delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Guanajuato.En una carta difundida por Martini en grupos de WhatsApp menciona que justificación alguna Héctor Gómez Barraza le informó sobre su relevo como delegado.Martini ocupaba el cargo desde enero de este año.

José Ramon:

Hace un rato por instrucciones de Enrique Ochoa y sin mediar Justificación alguna Héctor Gómez Barraza, me dio a conocer mi relevo como delegado del CEN del PRI en Guanajuato; No hizo alusión a ninguna causa o razón del cambio, sólo que en los próximos días EOR me invitaría a una nueva tarea, junto a el estuvo José Murat.

Esta decisión por inaceptable, por inentendible, por injustificable, me ofende, me agravia por agresiva, arrogante, autoritaria y vergonzante, me lastima como ser humano, como profesional de la política, como militante de larga trayectoria (50) años en el PRI, por mi propia historia de capacidad probada y por la forma despreciable como se trata a un delegado que en 3 meses puso su capacidad, experiencia, trabajo responsable, no simulado, con entrega, oficio político y talento.

Te recuerdo que cuando me invitaste a venir a Guanajuato a un estado, complejo, difícil, con muchos problemas, me digiste ( es un reto, pero tu tarea fundamental, es cuidad, promover e impulsar acciones de unidad para que en la elección obtenga muchos votos Jose Antonio Meade)

No dude un sólo segundo en aceptar el reto y dejar mi espacio laboral como delegado de SEGOB En Michoacán. Desde mi arribo me di cuenta que a quien se nomino como candidato a gobernador Gerardo Sanchez- no era el indicado, era el peor de todos los aspirantes ( nunca debió ser el) hoy lo confirman las encuestas está en tercer lugar.

Por que lo señalo- desde su registro demostró exclusión y desprecio por sus opositores ( nunca los ha buscado para sumarlos e incluirlos) avasallo en todas las candidaturas, a Diputados Federales,Locales y Presidentes Municipales con cuadros de muy bajo perfil y sólo de su grupo, salvo algunas excepciones por lo mismo no hay candidatos competitivos , es tan grave la situación que si hoy fueran las elecciones sólo se ganarían dos de los quince distritos federales , dos de los veintidós distritos locales y un sólo municipio importante que es Irapuato.

Se dedicó a perseguir y a quitar opositores ( 12 cambios de delegados federales con gentes de bajo perfil ) en estos casi 30 días ha hecho muy escasa campaña en comidas y actos cerrados, pero en sus intervenciones jamás menciona a JAMK en varias ocasiones por ese motivo se lo comenté y como respuesta me dijo ( ya le dije al presidente Peña que ahí está su chingadera y les dejo la candidatura si me siguen presionando)

Tanto en si cierre de precampaña en Celaya como en su convención de delegados en Leon no menciono al candidato presidencial JAMK en ambos eventos asistió Rubén Moreira a quien le exprese que eso era una descortesia política hacia nuestro candidato, no omito decirte que el Domingo pasado no asistió al CDE a la transmisión del debate entre los candidatos presidenciales ( no le importa la elección presidencial) y el día de hoy en la gira de Enrique Ochoa y ante su complacencia, en un discurso de 35 minutos nuevamente no menciono una sola vez a MEADE Ni a sus propuestas trataré de conseguirte el video para demostrarte mi decir, aún lado de mi estaba Azul Echeverry a quien le hice el comentario.

José Ramon:

Mi trabajo en Guanajuato está reconocido por todas las expresiones políticas y puede ser evaluado, pero la forma en que se me quita es despreciable por que no sólo me maltrata y humilla sino que Enrique Ochoa demuestra falta de respeto, insensibilidad, y refleja filias y fobias hacia verdaderos cuadros del partido a quienes quita no por incapacidad sino por ser capaces.

Guanajuato y es lo que me ocupa José Ramón, es el quinto padrón del país con 4.4 millones de electores y una meta de 1.2 millones para MEADE, no se vale ningunearlo y despreciar ese electorado cambiando de delegado que vino y lo digo con letras mayúsculas A TRABAJAR POR OBTENER LA MEJOR VOTACION PARA JAMK.

Recuerda , desde hace más de dos años me invitaste a este proyecto, a este sueño, a tener al mejor hombre , al más preparado, al más honesto, y al que su mayor pasión y amor es servir a México, te dije que si y crei en el y crei con tigo y me sume incondicionalmente para trabajar y para alcanzar el éxito y que el sea presidente de México.

Hace un momento recibí la llamada generosa de José Antonio Meade donde me invita a platicar la semana entrante y ver una opción en su campaña , le agradezco su atención pero José Ramón ( EN QUE TAREA PUEDO AYIDAR POR IMPORTANTE QUE SEA SI EL MAYOR RETO ERA GUANAJUATO)PARA ello me prepare y di lo mejor, me siento satisfecho y orgulloso por mi trabajo en favor de MEADE y avergonzado por la forma de ser de quien es el dirigente más no líder del PRI Enrique Ochoa.

Hasta pronto un abrazo estimado José Ramón.