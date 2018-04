Para AMLO, ninguno de sus adversarios tiene alguna cualidad

Muy buen diálogo circular con los estudiantes del Tec de Monterrey. Críticos, inteligentes y respetuosos. pic.twitter.com/HmqmqCafCw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 27, 2018



"No veo cualidades, la verdad", dijo.

Al no ver cualidades en ninguno de sus rivales,candidato de la coalición, aseguró que en un escenario en el que él no sea candidato optaría por anular su voto.Se refirió acomo un cómplice de la corrupción, a Ricardo Anaya como beneficiario de la partida de los moches y a Jaime Rodríguez como un independiente de los ciudadanos.Sobredijo, por respeto prefiere no opinar.Dijo que todas las personas como seres humanos son buenas, pero que para gobernar se necesita honestidad.El candidato recalcó su promesa de combatir la corrupción para reducir la inseguridad, la violencia, la desigualdad y la pobreza.Sobre los integrantes de ladijo que no los odia ni los va a desterrar.acudió a la cita con estudiantes del Tec de Monterrey para participar en el foroA su llegada, el Auditorio Luis Elizondo lució prácticamente lleno.Desde las 12:00 horas arribaron simpatizantes e interesados a hacer fila en el exterior para asegurar un lugar en el evento.El evento cerrará con la intervención de José Antonio Meade, programada para las 17:00 horas.participaron el jueves, mientras que Margarita Zavala acudió esta mañana.