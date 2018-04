Rechazaron los recursos públicos, ¿entonces cómo van a financiar los candidatos independientes sus campañas?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los candidatos independientes a la Presidencia, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderónrechazaron el dinero del Instituto Nacional Electoral (INE) para financiar sus campañas.Margarita Zavala, Manuel Clouthier, candidato a senador en Sinaloa, Luisa María Calderón, candidata a diputada federal y Pablo Abner Salazar Mendiguchia, candidato a senador en Chiapas, interpusieron un recurso legal para cubrir el total de los gastos de campaña mediante financiamiento privado, el cual fue concedido este miércoles por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Antes del fallo, el financiamiento privado de independientes no podía ser superior a 10% del tope de campaña. El TEPJF consideró dicho límite inconstitucional al vulnerar la equidad de candidatos independientes frente a partidos políticos.El INE destinó a campañas políticas seis mil 788 millones 900 mil pesos , de los cuales 42 millones 963 mil estarían destinados a los candidatos independientes para todos los cargos de presidente, senadores y diputados. Zavala yrecibiríansin embargo, éstos rechazaron los fondos públicos.“Renuncio a gastar recursos que deben ir a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, científicos, deportistas [...] Renuncio a un gobierno despilfarrador. Renuncio a ser de los políticos que se someten al dinero”, dijo Zavala. Mientras que Rodríguez Calderón comentó en una conferencia de prensa: “No vamos a usar el dinero público porque me parece a mi perverso y porque creo que finalmente podemos hacer una campaña”.El Consejo General del INE había determinado que, cuando algún candidato independiente renuncia al financiamiento público, la suma que le correspondía debía ser repartida entre los otros candidatos independientes.El TEPJF determinó que los candidatos independientes presidenciales tienen derecho al mismo tope de campaña que los partidos, es decir, 429 millones 633 mil 325 pesos, al que podrán acceder a través de donativos privados, siempre y cuando su origen sean personas físicas y no morales (como empresas y organizaciones).Los donativos podrán ser en efectivo o en especie. Además de “autofinanciamiento”, a través de eventos de recaudación, los cuales establecen una cuota para asistir, como pueden ser comidas especiales con el candidato.La aportación de cada simpatizante no podrá superar el 0.5% del tope de campaña, lo cual equivale a dos millones 148 mil 166 pesos; mientras que el candidato puede hacer una aportación personal a su propia campaña, la cual no puede superar el 10% del tope, lo que equivaldría a 42 millones 963 mil 332 pesos.Según los datos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con corte al 22 de abril, Zavala había reportado donativos por siete millones 75 mil 871 pesos, 89% provino de aportaciones de ocho simpatizantes —uno de ellos, Felipe Calderón— y 11% restante de autofinanciamiento. El 100% fue en efectivo.Rodríguez Calderón reportó donativos por 588 mil 721 pesos; 99.6% provino de seis simpatizantes —37% en efectivo y 63% en especie— y el otro 0.4% de aportaciones del mismo candidato.Sebastián Garrido, investigador del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, considera que la renuncia al financiamiento público es simbólica. “No están perdiendo mucho, porque lo que les dan es muy poco”.Garrido comentó que es importante poner atención en los donantes “porque todos podemos asumir que si alguien te da dinero es porque quiere un favor en el futuro o que tengas una posición favorable en el futuro o que están pagando un favor del pasado. Muchos de los recursos que reciben tienen que ver con gente que trabaja o trabajó con ellos”.Durante la recolección de firmas para obtener el registro como candidata, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa aportó un millón 250 mil pesos, que representó 65% de las donaciones que recibió la entonces aspirante a la candidatura independiente.