VIDEO Candidatos en versión niño piden 'transformación educativa'

Que en esta elección se cumplan los sueños de todos los niños, no de los políticos.

La educación no es negociable ¡Infórmate!https://t.co/hscBL5k1LD pic.twitter.com/ZVUqKrJuaU — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) April 27, 2018



"Quiero una educación que no la tenga ni Obama", dice en el video que desde este viernes la asociación difundió en redes sociales, televisión y cines.



"Que los maestros no se preparen es insulting and unacceptable", comenta el niño Ricardo en el comercial.



"El llamado a los candidatos es: concéntrense en no estar coqueteando con beneficios que los adultos intercambian gracias al sistema escolar, sino en lo que es central para los niños, que es poder aprender, que la evaluación sirva para mejorar, que la transformación no se detenga.



"Que esta sea la discusión y no el hablarle constantemente a clientelas que tienen que ver con el presente, con el pasado, o con las clientelas que les gustaría tener en los maestros", expuso en entrevista.



"El mundo de lo sindical, que también juega un papel importante, pero es como regresar el reloj seis años atrás, en donde la política sindical y partidista estaba por encima de la política educativa.



"Darle la importancia debida al tema de la política educativa es algo que nos están quedando a deber en esta campaña", indicó.



"También hay la preocupación por estar ligado a figuras que han sido muy negativas para el desarrollo de la educación en México como el grupo cercano a Elba Esther o la cúpula de la Sección 22, que, se supone, son oponentes, y al estar bajo el mismo paraguas uno pregunta qué tendrían en común, sino sólo beneficios para ellos", aseveró.



"Ya dos veces el Gobierno federal, emanado de ese partido, suspendió, pospuso o limitó la evaluación de los docentes", expresó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La organizaciónlanzó un spot en el que cinco niños piden que la transformación de la educación no se detenga.Los niños tienen los nombres de pila de los candidatos a la Presidencia y están vestidos como ellos.Pepe, un niño bien peinado, señala que los profesores de México deben ser un ejemplo para todos:explica usando los términos de José Antonio Meade.En medio de un baile norteño y con chalequito de cuero, Jaime pide que la transformación educativa avance.Finalmente, la pequeña, vestida con un rebozo azul, manifiesta que el cambio en las escuelas no se debe echar atrás.El presidente de Mexicanos Primero, David Calderón, llamó a todos a comprometerse con los niños en una mejor educación y a no capitalizar este tema para conseguir votos.El especialista advirtió que en las campañas hay contactos con los gremios del magisterio nacional.La organización también pidió a los candidatos presidenciales no prometer ocurrencias para ver si atraen nuevas clientelas.Del abanderado de Morena,señaló sus declaraciones centradas en los adultos (los profesores) y no en los alumnos.también calificó de genéricas las plataformas de José Antonio Meade, del PRI, del panista Ricardo Anaya, y de los independientesSobre, expuso que el hecho de que fue funcionario del actual Gobierno no es ninguna garantía de que cumplirá sus promesas.La alternativa, dijo, es desarrollar los elementos con los cuales las familias puedan exigir el cumplimiento de la ley, independientemente del partido que esté en el poder.En el caso de, precisó que los estados donde gobierna la alianza PAN-PRD no se han destacado por cumplir lo que establece la reforma educativa.Calderón cuestionó la postura desobre dicha reforma y se pregunta cómo podría conciliar el Frente sus dos posicionamientos de ganar la Presidencia.