Entre 5 violaron a joven; su sentencia tiene indignado a todo España

Mensajes de texto cruzados entre los cinco hombres, turistas sevillanos, demuestra que llegaron a las fiestas de Pamplona (norte de España) obsesionados por tener sexo en grupo con una mujer, fantaseando incluso con que fuera en contra de su voluntad.

Los abogados llegaron a

contratar a detectives privados que siguieron a la víctima y declararon que no se la veía afectada. Incluso, presentaron como prueba fotografías en las que lucía camisetas que la defensa consideraba provocativas.

¿Cuál es la diferencia entre abuso y agresión sexual? Esa discusión jurídica levantó en España una ola de indignación popular que llevó a decenas de miles de personas a las calles en protesta por la sentencia a "La Manada", un grupo de cinco hombres cuya condena a nueve años de cárcel por un delito sexual fue considerada insuficiente por gran parte de la población.El ataque de "La Manada" en los Sanfermines de 2016 generó un profundo desagrado popular.Una joven de 18 años de Madrid se cruzó con ellos al final de la fiesta y, atraída por uno de los hombres, terminaron todos en el portal de una casa. Ellos (José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero)La chica denunció los hechos a la Policía nada más encontrarse sola, y aseguró a los agentes que las relaciones no habían sido consentidas, sino que se vio forzada por la actitud de los hombres, que le hizo temer por su seguridad. Los miembros de "La Manada" han insistido en que el encuentro fue consentido.La ley española considera que los abusos sexuales se distinguen de la agresión sexual (violación) debido a que, en este último caso, la relación es resultado de la violencia o intimidación. La Fiscalía pedía entre 22 y 26 años de cárcel por agresión, peroPara tomar esta decisión se basaron en los videos, en los que no se aprecian acciones violentas, y en los peritajes médicos, que no describen lesiones. Los jueces consideran que no se puede determinar que hubiera violencia, pero sí una "superioridad" que los agresores utilizaronEsta interpretación fue recibida con indignación por cientos de personas que esperaban la lectura del fallo a las puertas del Palacio de Justicia de Navarra. Al grito de "es violación, no es abuso" iniciaron un movimiento que se expandió hasta llegar a protestas con miles de manifestantes en las principales ciudades del país, entre ellas Madrid, con más de 10 mil participantes; Barcelona, con más de 6 mil, además de concentraciones en Sevilla, Oviedo, Málaga, Valencia, Zaragoza y Bilbao.En todas ellas se multiplicaron los gritos deLa tensión alrededor del caso viene de lejos. La táctica de la defensa de "La Manada" durante el juicio generó gran malestar social.El intento deimpulsó el movimiento #Yosítecreo, que fue uno de los grandes impulsores de la huelga feminista del 8 de marzo, en protesta por la desprotección de la mujer ante abusos de todo tipo.Esa chispa de indignación volvió a prender ayer jueves. Personajes públicos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Cola, se sumaron a los manifestantes, exigiendo no tanto una condena más dura como que la agresión contra la víctima se considere una violación y no se la culpabilice por no haberse defendido.El fallo contra "La Manada" puede ser recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y, en última instancia, queda abierta la vía del Tribunal Supremo.El abogado de la acusación particular, Miguel Ángel Morán, se manifestó "decepcionado" por la sentencia y anunció que la recurrirá, igual que hará la Fiscalía por la corta pena impuesta en relación a sus peticiones.Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los cinco condenados, también dijo que apelará al considerar que la acusación contra la que había preparado su defensa era depor la que fueron condenados sus clientes.