Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un perro de laatacó a una mujer dentro de un metro en, luego de que ésta discutiera con el dueño del can durante el trayecto.Testigos refieren que el propietario delingresó al tren 4 de Manhattan y posteriormente comenzó una discusión con una de las usuarias del transporte público.Minutos más tarde, el animalel pie de la mujer ypor varios instantes, mientras que el dueño intentaba zafar de las mandíbulas a la fémina para no provocar daños de gravedad.Tras quitarle el zapato, el sujeto lo lanzó hacia la víctima en un hecho que causó críticas por los usuarios de la red.Por último, informaron que fue detenido el sujeto por no contar con un transportador para trasladarse con su can como lo indica laen NY.