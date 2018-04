Suben tarifa del pasaje de camiones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se autoriza un peso más al costo de transporte, esto luego de 8 años en los que no se aprobaban modificaciones en el pasaje del Transporte Urbano en Purísima del Rincón.La mañana de ayer, el tema se planteó como parte de la sesión de Ayuntamiento, y fue aprobado por unanimidad.Cabe mencionar, que la postura de las autoridades, además de mencionar el hecho de que el costo no se había au-mentado en varios años, se aclaró que la empresa transportista también deberá cumplir con algunas condicionantes.Esto, en lo que se refiere a las condiciones en que se encuentran las unidades, el servicio, la atención de los conductores, lo mismo que a la entrega de los boletos a los usuarios, quienes han manifestado que en ocasiones no reciben el mismo.En la sesión de Ayuntamiento, se dijo que ya se han entablado mesas de trabajo con la empresa, y que precisamente el día de ayer se establecería lo acordado en la sesión, para que se puede aplicar oficialmente el costo de $7 pesos por pasaje.Con esto, se aprobó que la empresa aplique el aumento de un peso a la tarifa, que quedaría en $7 pesos normal, y $4 pesos para estudiantes y adultos mayores.Previo a la autorización, se dijo que se debe de dar seguimiento a las condiciones que se establecieron, con la finalidad de que se mantenga un servicio y atención de calidad para el usuario.Los representantes de la empresa de transporte urbano y suburbano “Tuys” en la ciudad, en su momento había manifestado la necesidad de hacer este aumento al costo del pasaje, considerando la cantidad de recurso que se emplea en la operatividad, y los precios que se reflejan en sus gastos.Hace algunas semanas, la ciudadanía manifestó su sorpresa ante el aumento que no se había anunciado, y que sólo se informó a través de las cartulinas que se colocaron dentro y fuera de los camiones de tranporte público.Una vez que las autoridades se percataron, se habló de aplicar una sanción a la empresa, tomando en cuenta que el mencionado aumento no había sido aprobada aun por el Ayuntamiento.