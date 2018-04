“Nos llevamos 10 mil votos”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Dirigentes comerciantes aseguran que retirarán 10 mil votos a la candidata del PRI a la presidencia municipal de Celaya, Montserrat Vázquez Acevedo, para darlos a la panista, Elvira Paniagua Rodríguez.Aunque manifestaron llevar hasta más de 20 años de militancia, señalaron que el grupo que controla al PRI, los ha “relegado” y hasta “pisoteado”, por lo que no apoyarán a su candidata..Carlos Palacio de la Cruz, presidente de la asociación Adolfo López Mateos, quien era suplente en la planilla, señaló que por diferencia de ideas dejó el proyecto.“Entre el comercio popular de Celaya estamos abonando cerca de 10 mil votos a Acción Nacional, si no es que hasta un poquito más”, comentó.“Si fuéramos por una chamba, sí estamos hablando de interés personal. Estamos buscando el bienestar de nuestros representados, que al final sean los beneficiados”.Aurea Hernández, de la Unión de Vendedores Ambulantes, señaló nunca han podido dialogar con la hoy candidata.“El partido no es malo, mala es la gente. No tuvimos ninguna relación con ella (Vázquez Acevedo), es una persona con la que no se puede dialogar, es soberbia, y nos ve para abajo de ella, piensa que va a ganar sola, que Dios la acompañe”, dijo.