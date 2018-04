Auditoría e inflación

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Me llamó la atención un artículo publicado en El Financiero, al que ahora me voy a referir, y que menciona que, como requisitos adicionales en una auditoría, el fisco no solamente requiere la contabilidad, contratos, estados de cuenta etc. que son del contribuyente, sino que pide lo que denomina el fisco como “materialidad” sin que esto, esté considerada en la legislación fiscal por lo que lo considero como arbitrario. La “materialidad” se refiere a que se debe probar la existencia de una operación, más allá de los documentos que la amparen. En efecto, no basta con conservar los documentos que soliciten las leyes fiscales, los cuáles son exigidos para dar a la operación mencionado, un efecto tributario, sino que además se debe probar la existencia de la operación, lo cual insisto es arbitrario. Hay que tomar muy en cuenta, que la mayoría de los contribuyentes somos gente de buena fe, por lo que estamos pagando justos por pecadores, de algo que no es atribuible a nosotros. Ha habido malas prácticas por algunos contribuyentes, que fingen operaciones que no son reales y que las presentan como tales, pero no debe generalizarse a todos los contribuyentes, porque la mayoría, trata de contabilizar sus operaciones de manera correcta. Establece el artículo mencionado: “La ‘materialidad’ no está regulada en la legislación fiscal ni está comprendida en las facultades de las autoridades fiscales para exigir la observancia de la misma, por lo que no hay una disposición que permita a las autoridades valorar y cuestionar la ‘materialidad’ en las operaciones”. Existen en múltiples ocasiones en que el SAT fue cuestionado y porque no decirlo refutado por su actuación, lo que generó que en tribunales se impugnaran los criterios seguidos ante el tribunal federal de justicia administrativa. Sin embargo, éste mencionó que la autoridad fiscal, si tiene facultades para cuestionar la materialidad de los hechos, aduciendo el artículo 59 III del código fiscal de la federación establece que la autoridad tiene facultades para cuestionar la materialidad de los hechos, revisando la contabilidad que según el artículo mencionado se integra también con la documentación que compruebe, que la operación efectivamente se llevó cabo. Lo cual deja al contribuyente en total estado de indefensión, por lo que habría que acudir a instancias superiores, que confirmen que no hay motivo suficiente para exigir la comprobación de la operación. No queda claro, si la autoridad tiene facultades para hacer lo que está haciendo, pues en último caso, les complica la vida a los verdaderos contribuyentes, pues no quedan claros, cuáles son los elementos que pueden probar que realmente existió la operación cuestionada. En todo caso, que el fisco mediante reglas secundarias, establezca en forma precisa, cuales son los requisitos exactos, para que una operación sea comprobable, además de la contabilidad, no quiero dejar pasar la oportunidad, para mencionar que es muy preocupante el tipo de cambio del peso frente al dólar que actualmente ronda en los 19.00. Entre otras cosas ha influido las tasas de interés fijadas por el Banco de México. Muchas son las causas que se pueden atribuir al incremento en las tasas de interés. Se deben principalmente a factores de tipo externo a nuestro país. Una de las causas ha sido el aumento de las tasas de la Fed norteamericana que es equivalente al Banco de México. Sin embargo, el Banco de México, siguiendo el mismo camino, ha incrementado las tasas también en nuestro país, pues ahora está en 7.5% lo que ha ido en aumento en forma indiscriminada. Sin embargo, la inflación ha ido a la baja, a pesar de todo. Según información del Universal. El Índice Nacional de precios al consumidor (INPC) registró en la primera quincena de abril, un descenso del 0.35%, respecto a la quincena anterior, dando como resultado una tasa de inflación anual del 4.69%. La desaceleración quincenal, es la quinta consecutiva a tasa anual, desde la primera quincena de febrero. La pregunta es ¿Por qué no se refleja en mi bolsillo el decremento en la inflación? Las razones son el aumento indiscriminado de los precios que, a pesar de la baja en la inflación, no bajan a la misma velocidad, por especulación básicamente. Hasta que no llega la competencia real del mercado, bajan los precios, pero esto es muy lento y por eso no se refleja en nuestros bolsillos. Esta y otras muchas preguntas, quedan sin una contestación satisfactoria, sin embargo debemos estar al pendiente de todo lo que sucede en nuestro entorno, como lo mencionado anteriormente.