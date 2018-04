El PAN en posesión del Yunque, su derrota cultural…

En 1964 mi Padre, Fernando Rodríguez Lapuente, fue postulado por el PAN a senador por Guanajuato; el resultado electoral es irrelevante a esta narración, pues es obvio que no ganó…

En ese entonces yo tenía la edad de 10 años; recuerdo que después del colegio, por las tardes, en compañía de mi hermano menor, Horacio, salíamos a la calle, al Jardín o a la Alameda, a hacer proselitismo en favor de nuestro Padre;Salíamos, pues, a repartir volantes, ante la indiferencia o el cinismo de aquellos a los que interpelábamos…En nuestra inocencia infantil no sabíamos que la gente estaba muy satisfecha del PRI, de sus gobiernos autoritarios y abusivos.Había un priísmo pasivo y complaciente muy extendido entre las clases medias;Y las mayorías sociales, los más pobres, eran literalmente acarreados cual ganado en lucro político de sus necesidades, pisoteando su dignidad. Hay que decir que esto no ha cambiado.Eran tiempos del susodicho desarrollo estabilizador, que permitía al régimen llevar adelante y soterrar sus atropellos y corrupciones sin contestatarios, sin opositores mayores.Y las nimias oposiciones existentes, o eran radicales, de izquierda o derecha, actuantes en la clandestinidad; o se circunscribían a una legalidad impuesta que las relegaba a una total marginación, a lo meramente testimonial;En este último estanco se encontraba muy solo el partido Acción Nacional; con una pequeña pero tozuda militancia que no aspiraba a mayor cosa que dar constancia de su oposición, a mostrar su valor civil ante un tirano poderoso y desbordado;De esta matriz y cultura cívica abrevé desde muy pequeño; cultura a la que este falso PAN, este PAN en posesión del Yunque, ha pervertido hasta la ignominia;Y cuyos méritos -los de sus fundadores-, estos arribistas, a quienes son enteramente ajenos, han utilizado para engañar, para enquistarse como vividores desaprensivos del poder.En abono a esto, la fallida transición a la democracia creó un sustituto degradado de ese PRI de antaño, porque supone un pacto con acento más corrupto.Este arreglo, que acertadamente es denominado partidocracia, reparte ahora en modo ordenado los frutos de la corrupción; administra sus formas, los tiempos para ejercerla, y establece las condiciones a observar en un pacto de impunidad…De esta nefanda partidocracia participan hoy muy gustosos todos los panistas, y en particular los yunquistas guanajuatenses;En nuestro Estado echamos al PRI sin saber la naturaleza real del sustituto; en aquel momento desconocíamos sus negras entrañas, pues estaba ya colonizado por esa inefable cofradía de ultra derecha;Lo demás ha sido una historia de desgobiernos basados en estrategias ocurrentes, que han apelado a un progresismo bastante simplón, y desatendido brutalmente a la gente, a su desarrollo;Historia real que contradice su narrativa voluntarista y mentirosa de que somos conducidos al bienestar y la prosperidad…Los resultados de esta infamia empiezan a aflorar, y ya son inocultables: Nuestro Estado en los últimos cinco años ha escalado de niveles bajos a niveles máximos, en lo referente a la violencia e inseguridad…Y esto no es casual, ni ocurre por contagio, como se insiste en hacernos creer; tiene causas locales muy concretas, y causantes muy identificables. Y lo peor, no hay visos de que esto pueda cambiar; más bien, todo lo contrario.Así pues, aquel aforismo Panista de “una patria ordenada y generosa” ha quedado tristemente en los anales de su historia traicionada.De acuerdo a reciente encuesta de INEGI [1] , el 77.1% de los guanajuatenses vivimos con miedo.¿Hacia dónde nos conduce esta pandilla de impostores yunquistas?¿Somos acaso un electorado tan inconsciente que votará por más de lo mismo? Lo sabremos pronto…@inigorota