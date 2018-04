En sus marcas…

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy, 29 de abril, arrancan las campañas electorales para los Ayuntamientos, y en Irapuato, se cuenta con 7 candidatos que buscan la alcaldía, uno de ellos (por primera ocasión) por la figura de elección consecutiva y, también por primera vez, uno de ellos por la vía independiente.De acuerdo a las encuestas que se han manejado por medios de comunicación estatales y municipales, quien va a la cabeza es el alcalde con licencia, Ricardo Ortiz Gutiérrez, de Acción Nacional.Los enterados dicen que Ricardo tiene un arma de doble filo, pues pedir licencia en su periodo de Gobierno (el segundo), le puede servir para que la gente vea cómo está trabajando como Presidente, pero también puede ser una carta de presentación poco aceptable para los irapuatenses, por el tema de Seguridad, con un incremento de 265% en homicidios en, nada más, los primeros tres meses del año.Al tema de inseguridad, también hay que sumar el de la Obra Pública, que también le puede jugar chueco a Ortiz o sumarle votos, ya que desde finales del 2017 el Alcalde con licencia comenzó un discurso a los irapuatenses en los eventos de arranque de obras donde señalaba que era importante dar CONTINUIDAD a los proyectos, osea, reelegirlo, porque ‘quién sabe’ si quien se quede vaya a terminarlos o los haga mal, la bronca es que ahorita, e incluso sin que se llegue todavía la temporada de lluvias, algunas obras ya muestran algunas fallas, donde los constructores y Obras Públicas, tapan hoyos para abrir otros, en obras ya terminadas.Atrás de Ricardo buscarán día a día ir arañando puntos la priísta Yulma Rocha y la expriísta ahora de Morena-PES-PT, Irma Leticia González.La Diputada local se las vio negras en el proceso de registro, dijo el candidato a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador, que era porque Miguel Márquez, gobernador panista, estaba metiendo la mano en el IEEG, aunque al final, la candidata y su planilla (donde su esposo va como suplente del primer regidor), quedó registrada. Irma tiene reconocimiento por su trabajo al interior del PRI, y con la ciudadanía (sobre todo por las rifas que hacía en redes sociales).En tanto que Rocha Aguilar primero tuvo que enfrentarse a su enemigo más peligroso, su mismo partido, pues primero no la querían dejar registrar a su planilla, pero logró con el apoyo del CEN elegir a quienes ella quería y registrarlo ante el IEEG, sin detalles ni jaloneos, ya cuando estaban los expedientes en manos de la gente del Instituto Electoral, a lo que los secuaces del exdirigente estatal del PRI, Santiago García López, nomás les quedó hacer el berrinche y aguantarse.Aún así, Rocha Aguilar es poco conocida por los irapuatenses o de menos no se le relaciona con el trabajo en calle, sino con sus críticas a los gobiernos panistas.Además, la candidata priísta tendrá que arrastrar con sus compañeros de partido, como es la diputada suplente, Rosa Irene López, quien ha sido señalada en redes por las detenciones con armas de fuego y por asaltar a estudiantes, de su hijo Gerardo, y que los gobiernos panistas y simpatizantes no se han cansado de distribuir fotos en redes sociales de Rosa Irene con cuanto priísta se encuentran. Rosa Irena es suplente de la ahora “morenista” Irma Leticia.Y quienes deberían estar apoyando a Yulma Rocha, como es su presidente del Comité Municipal, José Arrache Murguía, deciden jugar en otros equipos, pues fue finalmente el dirigente municipal quien decidió publicar en redes sociales oficiales del partido, la información de Rosa Irene capacitándose para asumir el cargo en la diputación local, lo que provocó nuevamente la grilla en los medios de comunicación, restándole puntos a su candidata, pero al parecer, quiere asegurar primero su futuro, porque será uno de los asesores de la Diputada suplente irapuatense.Quienes no han figurado en las encuestas, son el candidato independiente y expresidente del Consejo Directivo de Japami, Ricardo Castro Torres, aunque dicen los enterados que trae muy buen respaldo económico, pues es uno de los candidatos que más dinero le ha invertido en medios de comunicación para la difusión, además de contar con un pequeño ejército de jóvenes que se han unido a sus filas.Otra de las candidatas, Loreto Jacobo Hernández, quien parece estar más interesada en darse a conocer en el Congreso Local que en la candidatura, pues dijo que combinará las actividades de la diputación local suplente con la candidatura a la alcaldía por el Partido Verde, lo que debería preocuparles a los Verdes en Irapuato (o a Daniel Ruiz Barragán, que parece ser el único militante aquí en Irapuato), porque es casi seguro que perderán la regiduría que tienen.De los otros dos no se sabe nada, pues Movimiento Ciudadano registró primero a un hombre, y finalmente se decidió por una mujer, María del Refugio Hernández, de quien no se saben más detalles, así como el candidato del PRD, Alfonso González Salinas, del cual sólo se hizo una presentación ante algunos medios de comunicación.En Celaya habrá ocho candidatos a la alcaldía y siete serán mujeres, algo sin precedentes.La candidata del PAN, Elvira Paniagua, quien por mucho es la favorita para alzarse con el triunfo, comenzará su campaña con un evento hasta la tarde de este domingo en la colonia Los Naranjos. Este inicio de bajo perfil contrasta con su antecesores panistas quienes comenzaban con bombo y platillo sus campañas, como el ahora alcalde Ramón Lemus quien armó caravana en el bulevar López Mateos terminando con un evento multitudinario en el jardín para presumir el poderío panista en Celaya.Contrario a la estrategia blanquiazul, los que podrían representar más competencia en la elección comenzaron en el primer minuto de este domingo.La candidata del PRI, Montserrat Vázquez tenía programado un evento la medianoche de este domingo en el Puente Tresguerras, la priísta inicia su campaña diezmada por la baja de las organizaciones de comerciantes que anunciaron que se van con el PAN, se trata de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos de Carlos Palacios, Unión de Comerciantes Ambulantes de Aurea Hernández, Unión Independencia 1810 de Alejandro Pérez, Unión de Comerciantes Libertad de Rocío Mancera Medrano, Unión de Jugueteros de Mario Tierrablanca y la Unión de Fiesteros, quienes representan votos, además de mucha energía para los eventos de campaña y el día de la elección.Javier Mendoza, el primer candidato independiente a la Alcaldía en la historia de Celaya y a quien muchos consideran el “caballo negro” de la elección, madrugaría también con un evento en la Alameda Hidalgo.El ex Alcalde priísta conoce de política, está bien posesionado en las clases media y alta, pero sabe que para ganar la elección tiene que trabajar muy duramente en las comunidades rurales y colonias populares, por ello comenzará a tambor batiente desde el primer día con la visita a cinco colonias y comunidades populares.El resto de las candidatas tendrá el inicio de su campaña hasta este domingo, tal es el caso de la aspirante de Morena, Italia Almeida quien también iniciará en la Alameda Hidalgo.La perredista Jackeline Barrera comenzará con una rueda de prensa para dar a conocer su planilla.Mientras que las candidatas de Movimiento Ciudadana y Nueva Alianza, Isaura Cano y Verónica Díaz, se sabe tan poco que ni siquiera han notificado en redes sociales o a medios de comunicación dónde comenzarán sus campañas.A partir de hoy comienza la batalla electoral en los municipios durante los próximos 60 días.A más de una ya les andaba por salir a la batalla electoral, pues solamente una se quedará con la silla presidencial del municipio que dejará, más por la fuerza que por voluntad, el alcalde Ramón Lemus. Y en esta contienda puede haber de todo: quienes tendrán unos días de fama, quien llega a golpear a la puntera, quien llega con la encomienda de meterle regidores a su partido.Y aunque se supone que hasta hoy tienen la libertad legal de pronunciarse y pedir el voto, varias se asomaron muy discretamente desde antes. Bueno, en el caso de la del Verde, Laura Hernández, con un no tan discreto espectacular en dos avenidas principales como Irrigación y Tecnológico. Ya el partido salió a decir que ni ellos ni la candidata tienen la culpa, sino la empresa que los colocó. ¿Apoco usted contrata a alguien y actúa sin sus indicaciones?Más discretamente, la de Movimiento Ciudadano ha realizado algunos videos culturales y donde se da a conocer manifestando que sueña con un Celaya seguro e incluyente, en un perfil denominado Transformando Celaya, donde destacan los colores del Movimiento Naranja.La de Morena, PES y PT, Italia Almeyda, se ha presentado en recorridos que hizo su candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield, en Celaya, eso sí, escondiéndose de los medios y negando entrevistas.Y la priísta, Montserrat Vázquez Acevedo, acompaña al candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez, cada que puede, eso sí, siempre aclarando que va de invitada en calidad de regidora, como si los nombramientos fueran vestimentas que uno se puede quitar y poner según convenga.Otras, prefirieron verse con mayor decencia, como la de Nueva Alianza, Verónica Solís, que de plano no asistió al mitin de su candidata a la gubernatura, Bertha Solórzano. Sus asesores mencionaron que por respeto a la Ley no se presentaría. Qué tal.Ya se cumplió un mes de las campañas a la gubernatura y no hay nada que nos sorprenda.El interés parece estar hoy en si Morena desplaza al PRI del segundo lugar en la votación. Y punto.Una revisión a botepronto de los últimos siete días de campaña refleja que el panista Diego Sinhué es quien visita más municipios y, junto con Ricardo Sheffield, los que más eventos públicos sostienen.El conteo nos dice que, del domingo 22 hasta ayer sábado 28, Diego sumó visitas a San Miguel de Allende, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Tarandacuao, Jerécuaro, Coroneo, Romita, Silao, y en León la presentación de su plataforma digital “Diego Sí te Escucha”. En total fueron 13 eventos de caracter público y el miércoles 25 fue el único con actividades privadas.En cambio el priísta Gerardo Sánchez no tuvo eventos públicos en cuatro días, en un día tuvo un evento en Valle de Santiago, en otro una visita al mercado en Salamanca y luego una reunión en Jaral del Progreso, y el miércoles 25 con la visita de su jefe nacional, Enrique Ochoa, a León y Guanajuato.En total fueron sólo seis eventos públicos en una semana, lo que debe prender los focos de alerta tricolor.Las posturas más duras las emite su vocero, el irapuatense Armando Uribe Valle, quien sale a hablar los días lunes y el anterior prometió una Fiscalía Anticorrupción que sí investigue al gobierno marquista.El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PES-PT), Ricardo Sheffield, visitó en la semana: Abasolo, Manuel Doblado, Cuerámaro, San Francisco del Rincón y Purísima. Sumó 14 eventos públicos, además un día de entrevistas con medios nacionales y acompañó a AMLO al debate.Felipe Arturo Camarena, del Verde, registró un foro en línea por Facebook, gira de medios nacionales, dos visitas a Pénjamo en diferentes días y una en la comunidad San Rafael de Yustis, en Celaya, y ya.De la candidata de Nueva Alianza, Bertha Solórzano, no tenemos agenda de sus actividades.Desde luego que nos dirán que su agenda pública no es lo único que tienen en campaña, que hay además entrevistas con medios de comunicación y reuniones sin prensa, pero esas actividades es un buen termómetro para medir el ritmo de las campañas y usted amigo lector tendrá la mejor opinión.