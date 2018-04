¿Quién ganó el debate?

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace ocho días se realizó el debate presidencial y, aunque desde mi punto de vista, el formato fue mejor que el de los debates pasados, con preguntas más directas e incisivas por parte de los conductores, creo que estén debate no reflejó lo que realmente piensan los candidatos.En política, por desgracia, existen la mentira y el engaño como instrumentos para ganar las elecciones y llegar al poder. Cada uno de los 5 que estaban ahí, tiene un verdadero móvil para querer alcanzar el poder. El llegar al poder por el poder mismo, por la gloria, el dinero y el prestigio que trae implícito el poder, pero no por lo principal, que es el verdadero y auténtico deseo de servir a los demás.En muchos de mis artículos pasados yo he señalado que el principal requisito para ser un funcionario público es tener vocación de servicio. No son tan importantes los títulos como licenciaturas, maestrías y doctorados si no tener como el propósito inquebrantable de vida, el querer servir y mejorar las condiciones y calidad de vida del pueblo. ¿De qué nos sirvió que Zedillo haya tenido un doctorado en Harvard, o que Salinas también haya estudiado ahí, si a final de cuentas no cumplieron con el mandato del pueblo que era servirlo y trabajar para su mejoramiento individual y colectivo. No, al contrario, se sirvieron del pueblo para su beneficio personal y de grupo. Su corrupción en el quehacer público fue consecuencia del egoísmo en su máxima expresión. Su móvil fue enriquecerse con el dinero del pueblo y aprovecharse del cargo público para su propio beneficio. Esta es la historia de casi todos los funcionarios públicos. Unos más y otros menos, pero todos roban.López Obrador no contestó los cuestionamientos que le hicieron. ¿De qué vive? Pues es obvio que de las prerrogativas de su partido. Tiene más de 20 años viviendo del erario público. A mí me dijo, Camacho Solís, cuando fui candidato a Senador, que él le llevó cientos de millones de pesos a Obrador cuando éste estaba en un plantón en el zócalo para que se fuera de ahí, lo que hizo. Pero lo que quiero resaltar de López Obrador es que no sabe defenderse. No tiene ideas coherentes que sepa y pueda plantear y polemizar. En sus intervenciones en sus mítines, abusa del monólogo. Cuando fui candidato a presidente municipal, por el movimiento ciudadano, él vino a un mitin y duró como tres horas hablando y repitiendo siempre lo mismo. Y hay de aquel que lo interrumpiera, porque lo corría de ahí. Esta intolerancia y autoritarismo no auguran nada bueno si el llegara a la presidencia de la República. Además tiene ideas populistas como esas de darles dinero a los ninis, y a los mayores de edad. ¿De dónde va a sacar ese dinero? ¿Imprimiendo más dinero como lo hizo Echeverría con la enorme inflación que ocasionó? El gobierno que ofrece ¿es como el de Chávez en Venezuela? Este también ofreció que a los dos años iba a consultar al pueblo para ver si continuaba o no. Y así duró 14 años en el poder y le hubiera seguido si no hubiera muerto. Pero dejó a Maduro que no quiere dejar el poder y se acaba de reelegir y que tiene en la hambruna a su país. ¿Eso sucedería si llegara Obrador al poder? Todo lo que se ha hecho bueno y malo ¿lo echaría para atrás únicamente porque él no lo promovió? ¿Si, habría un cambio, pero en reversa?El hartazgo del pueblo por el PRI, puede ocasionar una mala decisión. En el caso de Anaya, pues es un niño aplicado que hace bien su tarea, pero que es obvio que él no es el indicado para gobernar. Una cosa es hablar y otra muy diferente es la praxis. De la forma traicionera y antidemocrática como llegó a ser candidato, muestra su verdadero rostro de egoísmo, no le importó pasar por los derechos de los demás para lograr su egoísta propósito. No hubo ningún procedimiento democrático para elegirlo. Y si a esto le aunamos que no concuerda para nada lo que él dice que gana con su carísimo tren de vida, pues ya vemos que es bueno para el dinero y que eso es lo que realmente lo mueve para llegar al poder. Meade es buen elemento, tiene capacidad y es inteligente, pero el partido que lo postuló es repudiado por el pueblo. Adicionalmente tiene el estigma del gasolinazo y de ser neoliberal, al servicio de los ricos. Margarita Zavala, pues hubiera tenido una oportunidad como candidata del Pan, con todo el clientelismo cautivo de este partido, pero ya como independiente no tiene posibilidades. El bronco puede subir si empieza a hacer propuestas coherentes y convirtiéndose en el interprete del pueblo. Debe hacer lo que hizo en Nuevo León para ser gobernador y servirse de las redes sociales. Decir con valor las verdades que el pueblo quiere escuchar. Tiene la ventaja de no estar en la partidocracia.México requiere luchadores sociales que tengan verdadera y auténtica vocación de servicio… Y pues de los cinco abría que ver quien realmente lo tiene.POSDATA UNO.- Este domingo empiezan las campañas de alcaldes. Aquí en Celaya son cinco mujeres y un hombre. El Pan va a hacer todo lo posible, por las buenas y por las malas, de no dejar el poder. En tres años seré candidato y, con la ayuda del pueblo, llegaremos al poder y quitaremos al Pan.POSDATA DOS.- En el próximo artículo escribiré acerca del primero de mayo.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio