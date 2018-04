Atacan canes a atletas

“A mi me han atacado, en esa ocasión me tumbaron y fue mal, alcance a zafarme, pero que tal si ha sido un niño. Lo matan”, advirtió al narrar su episodio.



“El problema es que si les reclamas, hasta se enojan. Siempre dicen ´no hace nada’, pero no los obedecen y a los corredores les cortan el ritmo, más si van corriendo bajo tiempo”, agregó Concho Zárate, ganador de muchas carreras en la región, entre ellas los Barrios de la ciudad de León.



“El problema es que los llevan sueltos, a mi me ha pasado, en muchos sitios, en El Orito, hasta los Mexicanos, donde quiera es igual. Son un peligro y molestan mucho, la reacción natural cuando se acercan es patearlo, pero la gente se molesta. En otros países, los perros llevan bozal”, explicó.



“Hay perros pequeños que son inofensivos, pero otros de mucho riesgo, que te rompen el ritmo y te pueden producir algunas lesiones. Sabemos que hay que respetar a los animales y yo les he dicho, pero hay gente que se molesta”, comentó.

José Concepción Zárate, reconocido atleta de alto nivel, realizaba su rutina normal de entrenamiento entre los senderos del parque ecológico El Orito y camino a Santa Ana, cuando fue atacado por jauría de perros. No hubo mucho tiempo para reaccionar y alcanzó a ser severamente dañado al ser mordido.Al igual que él más atletas, trotadores y personas que tienen el hábito de ejercitarse se encuentran con ese problema. De acuerdo a sus señalamientos es cotidiana la incomodidad que causan los canes que acompañan a personas en lugares idóneos para trotar o correr.Las quejas se agudizan, al no cumplir con el reglamento las personas que salen con sus mascotas a lugares concurridos por otras que se activan.La molestia se multiplica por la falta de cultura y educación para sacar a pasear a los canes, a pesar de las indicaciones que presenta el reglamento municipal sobre los mismos.El ex atleta internacional y ahora entrenador, Gabriel Montero Pineda, indicó que primero se debe educar a las personas dueñas de perros.Marco Rodríguez, corredor de muchos años, coincidió con el tema e indicó que a él le sucede frecuente en el camino a los Picachos y por Las Antenas, por lo que ya utiliza una lámpara eléctrica de defensa y aunque no la usado, sabe que asusta a los canes.Otro atleta de alto nivel, que ha sufrido lesiones a causa de los perros, es Rubén Chávez, quien fue atacado cuando entrenaba por Mellado y tuvo que estar parado unos 2 meses.Trotadores como Eric Amézquita se pronuncian en el mismo sentido al considerar que las autoridades no aplican el reglamento sobre personas y sus mascotas, ahora que ha crecido mucho la activación con el trote y carrera.Roberto Pérez Gasca, veterano atleta, que él sólo los asusta y no ha tenido problemas, pero si encuentra perros en los lugares donde entrena.