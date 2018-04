"Mi esposa detectó que dejaba de respirar por periodos de tiempo largo y me despertaba e incluso pasé años sin poder descansar, por esa razón fui a una clínica del sueño en donde me detectaron la enfermedad apnea del sueño, es una enfermedad crónica que me obstruye literalmente la respiración cuando duermo y de no utilizar una máquina que me recetó el médico, puedo morir durmiendo”.