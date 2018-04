Desconocen ciudadanos quiénes son sus candidatos al Congreso

Ciudadanos presentaron desinterés y desconocimiento respecto al Congreso local, pues no conocen a ninguno de los diputados que se encuentran en él y tampoco saben quiénes son los candidatos que buscarán una curul en el parlamento hidalguense el próximo 1 de julio.



Tras un sondeo realizado en Plaza Juárez de la capital hidalguense, se llegó a la conclusión de que la ciudadanía no conoce a los diputados que los representan en el poder legislativo de la entidad; además, 90 por ciento de ellos no saben quiénes son los candidatos que competirán en las próximas elecciones.



¿CONOCES EL TRABAJO DE LOS DIPUTADOS LOCALES?



Algunos ciudadanos reconocieron que no conocían a los diputados. Solo una entrevistada fue la única que resaltó la labor de los actuales diputados porque se dedica a bailar y ha recibido apoyo.



Los demás dijeron no saber qué han hecho e incluso alguien mencionó que no han trabajado porque no se ven avances.



“Los desconozco porque no han trabajado, no se ha reflejado en la ciudad”, comentó uno de los entrevistados.



¿SABÍAS QUE HOY INICIAN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES PARA DIPUTACIONES?



Ninguno de los entrevistados supo que hoy, 29 de abril, comienzan oficialmente los trabajos de campaña de quienes aspiran al Congreso del estado, reconocieron desconocer que había una fecha de arranque.



¿CÓNOCES A LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES?



Solo una persona aseguró conocer a algunos aspirantes, el resto identifica únicamente a los candidatos a la presidencia de la república.



“Conozco solo a Sinuhé y Daniel Ludlow, Andrés Manuel, Anaya, al del PRI y varios, a los del Congreso del Estado, no”.



“Para presidente sí, pero para diputados de aquí no, he visto los comerciales pero no sé quiénes son”, fueron algunos de los comentarios.



¿QUÉ LE PEDIRÍAS A LOS FUTUROS DIPUTADOS DE HIDALGO?



Seguridad, educación y cultura fueron las principales peticiones de la gente, ya que consideran que es lo que hace falta en la entidad.



“Seguridad, hay muchos policías pero son corruptos, que tengan cuidado con su servicio de seguridad, que los chequen más, la seguridad, es lo principal”.



“Mayor libertad, más cultura para la ciudad, para los jóvenes”, dijo uno. “Más apoyo a las cosas culturales como bailes y concursos, mejores maestros para el futuro de los niños y que apoyen a las escuelas con computadoras, pizarrones electrónicos”, comentó otro ciudadano.



En menor cantidad dijeron que es necesario crear más trabajos y mejor pagados; además, indicaron que deben “dejar de tirar la mayoría del dinero en ellos y apoyar a quien más lo necesita”, también que “deben ver antes por la gente que por las necesidades de ellos”.



Finalmente, una persona pidió no sobreponer intereses personales a los de la ciudadanía y “que nos respeten como pueblo, que nos guíen de manera correcta y que busquen el beneficio de la población”.