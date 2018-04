Que alcaldía no ofrezca si no puede cumplir: Percy Espinosa

Percy Espinosa, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) pidió a la alcaldía ser cuidadosa con lo que ofrece a los ciudadanos, esto luego de las recientes manifestaciones de agremiados de la Federación de Organizaciones Independientes del Estado de Hidalgo (Foideh) en la capital Hidalguense.



Espinosa, aseguró que se debe ser cuidadoso de lo que un gobierno ofrece, para no hacer promesas que después no se cumplirán, como el mercado prometido a la Foideh.



“Debes ser muy cuidadoso de lo que ofreces como autoridad, no debo ofrecer más de lo que puedo cubrir. Hasta donde yo sé hay copias que avalan que existe un compromiso donde iban a entregar un mercado, luego dicen que no hay capacidad… está difícil”, dijo.

Agregó que, a diferencia de Oscar Pelcastre, el sindicato realiza sus protestas respaldado por la ley.



“Él no se apoya en la ley porque no tiene sustento, nosotros sí, nuestras demandas van apoyadas en derecho. Pedir no empobrece, pero hay que tener medida para pedir. Lamentablemente hay desempleo y la gente sin trabajo se acerca a él para que los apoye, y él es luchador nato y los apoya”.