Don Pato elabora tapetes de aserrín para celebrar las Espigas

Don Pato, como lo conocen algunos, durante 22 años ha realizado tapetes de aserrín para las celebraciones religiosas de la zona y del estado. Esta tarde realizará medio kilómetro de tapete de aserrín para la celebración religiosa de adoración nocturna de las Espigas, en Tlaxcoapan.



Originario de Doxey, Hidalgo, Pascual San Nicolás se casó en Tlaxcoapan y su suegro se dedicaba a colocar los tapetes, oficio que a don Pato le gustó y hasta la fecha continúa con el legado, incluso, su hijo también se dedica a la colocación de tapetes.



Para la celebración de las Espigas necesita preparar el aserrín desde unos 20 días antes, el cual se pinta y se pone a secar para que no esté pastoso y se pueda colocar como se debe.





El tendido del aserrín comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde, con el objetivo de que el tapete se encuentre intacto para el paso de Cristo Sacramental, la noche de este sábado.



Don Pato cuenta que aunque hay otras personas que se dedican a la colocación de tapetes, solo él lo hace en otras celebraciones y latitudes del estado, incluso en otros estados.



Las figuras que se colocan y los colores que se usan van acorde a lo que le pidan, para lo que cuenta con más de 20 plantillas que permiten acompañar a cualquier celebración religiosa.





Hace poco, el señor Pascual fue invitado a colocar un tapete en el Aeropuerto internacional, en la Ciudad de México, ya que se inauguró un vuelo de México a Corea.



"Les gustó mucho mi trabajo (a los coreanos), me dijeron que me van a llevar a hacer un trabajo en su país pero como tenían problemas, aún no me dicen cuándo", relató.