‘No estamos como en otras ciudades’: Álcantara Torres

En cuanto a la situación de inseguridad que actualmente vive Irapuato el alcalde interino Xavier Alcántara Torres justificó que existe un problema grave en todo el país y el estado y que Irapuato no es la excepción.“Es muy lamentable la perdida de vidas humanas; y con respecto a los cuerpos que han aparecido se sigue en el proceso de las investigaciones para saber si fue en Irapuato (que los mataron) o fueron dejados en este municipio”, dijo con respecto al hallazgo de 5 muertos en un solo día.Además, explicó que se sigue trabajando en materia de seguridad desde hace tiempo inicio con el aumento de los salario, equipamiento de vehículos equipo para los propios elementos, e incluso recientemente se acaba de autorizar un doble seguro de vida y se incremento el mismo.“La gente puede estar tranquila (...) no estamos como en otras ciudades donde las balaceras se dan, la gente tiene que resguardarse y el Ejército tiene que emplearse a fondo. en Irapuato la mayoría de las personas que han sido ultimadas tienen alguna relación con grupos delictivos”, comentó con respecto al problema de ejecuciones que se han dado en el municipio.Refirió que esto tiene que ver con una crisis federal por el tema de huachicol y argumentó que es necesario que el problema se resuelva desde la Federación; de lo contrario, comentó, ninguna estrategia de seguridad en ninguna ciudad por donde pasan los ductos de Pemex dará resultados.Los municipios por donde se concentra un gran número de estos ductos de Pemex en Guanajuato son Los Apaseos, Juventivo Rosa, Celaya, Salamanca, Irapuato, Abasolo y Cortazar.En cuanto al proceso electoral, el alcalde interino Xavier Alcántara Torres dijo que la postura del municipio será neutral e imparcial, ya que el municipio no se puede meter en las campañas políticas, pero sí le tienen que dar seguridad en los mitines y recorridos de cada uno de los candidatos.Álcantara Torres dijo que las corporaciones de seguridad del municipio estarán resguardando la ciudad, sobre todo los perímetros de las casillas, a quienes se les dará mayor vigilancia, ya que toda la corporación estará en función.Alrededor de 700 policías estarán al servicio en el día del proceso electoral para asegurar que los ciudadanos puedan votar seguros.Explicó que también se unirán la policía militar, estatal y federal.Con respecto a sí se hará en la zona de tolerancia para eliminar la trata de personas con fines sexuales, Alcántara Torres respondió que hay varios proyectos al respecto, el último se llamaba Plaza Gardenía.Sin embargo, justificó la prácticas de sexoservicio como una ‘contención social’.“Debemos de entender que hay necesidades fisiológicas que las personas requieren y eso le da contención social”, concluyó el alcalde interino de Irapuato, Xavier Alcántara Torres.