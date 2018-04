Frustra a Donovan no jugar más

2018-04-28 09:31:31 | REGINA YÉPEZ | León, Guanajuato

Hoy, el conjunto de Gustavo Díaz cerrará un torneo para el olvido ante el flamante campeón de la Concachampions.

Landon Donovan, atiende a los medios de comunicación en la salida del equipo León a Guadalajara. Foto: Regina Yépez.



Luego de 15 meses alejado de las canchas, Landon Donovan ha jugado 100 minutos en el Clausura 2018, cifra que si bien genera frustración en el delantero felino, lo motiva a mejorar su preparación para la siguiente campaña.

“Lo que pasó este torneo no puede pasar otra vez, es frustrante para los que no jugamos mucho, pero tenemos que ser autocríticos y si queremos jugar más tenemos que mostrarnos”, aseguró Donovan previo a la salida del equipo a Guadalajara.

Hoy, el conjunto de Gustavo Díaz cerrará un torneo para el olvido ante el flamante campeón de la Concachampions, título que en palabras del estadounidense, tendrá eufórico al plantel rojiblanco.

León, por su parte, se juega lo suyo pese a casi perder la posibilidad de clasificar a la Liguilla, pues cada jugador tendrá que hacer bien su trabajo y demostrar que merecen su lugar para el Apertura 2018.

“Ojalá podamos mostrar algo para la temporada que viene, tanto los que no van a quedarse como los que sí, mostrarle al técnico que quieres quedarte. En el futbol siempre hay algo que pelear. Mañana -hoy- no jugamos para la Liguilla, pero sí para algo importante”, aseguró Donovan.

Como fue costumbre a lo largo de la temporada, los integrantes del plantel felino comenzaron a salir del hotel de concentración más o menos a las 5 de la tarde, pues la salida estaba programada a las 5:30.

La Liguilla está prácticamente perdida, pero un buen grupo de aficionados se reunió a las afueras del lugar para despedir a sus jugadores y también al técnico uruguayo Gustavo Díaz, quien abandonó el hotel de muy buen humor.