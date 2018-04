La Fiera en espera de un milagro para clasificar a la liguilla

“Es importante para nosotros cerrar el semestre ganando, no se hicieron las cosas bien pero queremos cerrar con dignidad ante un rival importante”, aseguró Mauro Boselli previo al último duelo del presente semestre.



“Haciendo un balance del torneo, soy el responsable, lo asumo y ha sido un desastre (...) Si bien hemos hecho una radiografía de lo que tenemos, todo esto nos sirve para ver hacia adelante”, aseguró Matías Almeyda luego de la derrota en el Clásico Tapatío el fin de semana pasado.

Aunque los números todavía mantienen viva la esperanza de llegar a la Liguilla, la realidad es que sólo un milagro materializado en un triunfo por goleada, además de sendas derrotas de Necaxa, Puebla, Cruz Azul, Xolos y Pachuca, podrían darle la clasificación a los Verdes en este Clausura 2018.La igualada del pasado fin de semana disminuyó la ilusión esmeralda al mínimo, y enfrentar a Chivas, campeón de la Concachampions y clasificado al Mundial de Clubes, la redujo, si se podía, un poco más.Juego al que la escuadra rojiblanca llegará, sí con el cansancio natural de la exigente final que disputaron el miércoles, pero más con la emoción que significó un campeonato más en una temporada que tuvo más momentos oscuros que claros.Al igual que La Fiera de Gustavo Díaz, Chivas tiene hoy la posibilidad de cerrar el torneo con dignidad, el “Pelado” seguirá alineando a los jóvenes y además jugarán en casa, un sitio donde los Verdes sólo han salido con el triunfo en una ocasión.Sin embargo, de 21 puntos posibles, el Rebaño sólo ha conseguido tres jugando como local, estos producto de tres empates que no motivan demasiado previo al último partido del Clausura.Las cosas no pintan mejor para León, pues necesitan ganar sí o sí y, por si eso fuera poco, golear a un equipo al que no le han hecho más de dos anotaciones desde que regresaron a Primera.El equipo del “Chavo”, que podría estar dirigiendo su último partido como domador, requiere que cinco equipos no sumen unidades y, además, que dos de ellos pierdan por un amplio marcador pues su diferencia de goles es de -11.