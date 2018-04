“Fue un parteaguas y un ejemplo de que sí se puede como mexicanos, es un grande, un ídolo y un emblema del futbol, un tipo que consiguió todo y espero que siga ligado al futbol para que pueda ayudar e impulsar a los jóvenes”, dijo Nacho González, defensa de León y ex compañero de Rafa.

Sombra: 'Gullit' Peña



Pero tras cinco meses llenos de altibajos y problemas extracancha, el equipo cementero y el técnico Pedro Caixinha, han tomado una decisión: ‘Gullit’ está fuera.

, un incidente en el Hotel de concentración del equipo, donde ‘Gullit’ se presentó en estado de ebriedad



“Te puedo confirmar que el club Cruz Azul rescindirá el contrato de Carlos Peña este verano debido a las incidencias que ha tenido el jugador”, dijo Lecanda en un enlace para ESPN. “Cruz Azul está dispuesto a pagar una rehabilitación para que el “Gullit” pueda tener una salida a este problema”.

pero la cancha del Jalisco no se quedaba atrás, pues en ella empezó a brillar un joven astro que luego de iluminar el futbol durante 21 años, decidió apagar su luz.Este fin de semana,a nivel de clubes.Seis equipos, cuatro de ellos en ligas del extranjero y más o menos 20 títulos a lo largo de su carrera,sino también mentales.El pasado viernes, el mismo imnmueble donde sin dudar, lo lanzó a debutar Efraín Flores a sus 17 años.“Sabía que el riesgo de fallar con él era mínimo. Le vi lo que le sigo viendo, su gran personalidad y liderazgo desde entonces”, dijo en entrevista a un diario nacional.Aquel 19 de octubre de 1996,de quien se convertiría en uno de los futbolistas mexicanos más destacados de los últimos años., tiene las horas contadas en el equipo de Cruz Azul, quien ha decidido rescindirle su contratro yTras un año sin pena no gloria en el futbol de Escocia,en una operación en donde el equipo dueño de su carta Rangers FC, lo prestó por una temporada a La Máquina a cambio de curbir su alto salario.Lo anterior fue confirmado por el periodista deportivo León Lecanda,de la institución cementera.La gota que derramó el vaso, fue según el comunicadory comenzó a orinar en una fuente del lugar.En la transmisión se describió queSerá decisión del propio Carlos Peña, si toma la oferta o no delPeña ya tenía antecedentes disciplinarios en su paso por León y Chivas.Hace unas semanas, lugar donde entrena el Cruz Azul.‘Gullit’ de 28 años, ha jugado dos partidos como titular en ocho juegos disputados con Cruz Azul en este Clausura 2018, mismos en los que, además su aporte goleador ha sido nulo.