El duro escrito del exdelegado del CEN del PRI en Guanajuato, Enrique Martini, parece un clavo al ataúd del tricolor cuando la campaña a Gobernador apenas tiene un mes y a las alcaldías no arrancan.La división interna del PRI ya no es noticia, pero el reclamo a su candidato a gobernador, Gerardo Sánchez, sí refleja la crisis tricolor. “Nunca debió ser candidato”, dice, y advierte la catástrofe electoral.En el PAN, y en Morena, estarán felices de ver cómo el PRI se hace pedazos solito. La realidad es que para la democracia es una pena que la oposición sea tan débil y el partido en el poder un todopoderoso.Un grupo de mujeres trabajadoras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato quieren aclarar que la fotografía publicada ayer en am, en donde están con la candidata independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo, se tomó cuando se encontraron fortuitamente en el Hotel Crown Plaza y que ellas no asistieron a los eventos que tuvo la ex panista. Para que no se malinterprete.El tamaulipeco Andrés Fernández Martínez es el nuevo Delegado del PRI en Guanajuato. Lo que falta por confirmarse es si además asume las funciones de facto como Presidente del partido. Recordemos que Santiago García López cumplió su periodo y se despidió, y el despacho quedó en manos del secretario de Organización, Pepe Huerta Aboytes, quien preocupación no tiene, pues ya amarró su diputación local plurinominal.El enviado apenas había sido nombrado el 1 de febrero como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED). Ha tenido varios encargos públicos en el Estado de México, en Veracruz, y en su natal Tamaulipas. Otro experimento cuando el barco navega sin rumbo.Una buena noticia es la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con el objetivo de que incursione en nuevos mercados y transparente su operación, la cual había sido presentada en febrero de 2017 por la diputada leonesa del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos.La justificación expone la crisis de la institución. Una auditoría externa revela que presentó un déficit acumulado por seis mil 038 millones de pesos para el 2016, así que el Gobierno Federal tuvo que efectuar transferencias para cubrir el boquete que sólo en ese año sumó 834 millones. Un dineral.La Lotenal nació para aportar recursos al Ejecutivo para tareas de Asistencia Pública pero, lamentó la legisladora, por el contrario dispone de dinero público para solventar su mala operación. El ultimátum es simple: o sale pronto de los números rojos, o de plano que desaparezca; así no tiene razón de ser.Parte del problema se deriva de la falta de controles para seguir dotando billetes a quienes no los pagan. Gutiérrez cuestiona: ¿por qué y quiénes fueron los beneficiados de esa medida? La blanquiazul exhortó a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a investigar para deslindar responsabilidades en contra de los funcionarios que han puesto a la Lotenal en crisis.Ahora tocó turno al candidato del Verde a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena García, de visitar la cabina del programa radiofónico de Joaquín López-Dóriga, en Radio Fórmula. Lo primero que recordó es que el PVEM va por primera vez solo para todos los cargos en Guanajuato, ya era hora de sacudirse el PRI.El comunicador le hizo ver que Guanajuato tiene una buena fama afuera por su “boom económico”, y el celayense respondió que no hay que quitar ese mérito que es el trabajo de muchos años, pero no pasa lo mismo en todos los sectores industriales. Los salarios promedio están por debajo de la media nacional, además de los altos niveles de pobreza que padecen en las zonas rural y suburbana de todos los municipios.El que fuera Procurador lamentó que somos primer lugar en víctimas de homicidios dolosos, y que el primer trimestre del año hubo un incremento del 135% sobre el 2017, que ya era el más violento. “Guanajuato se ha pintado de sangre, de luto, no se ha atendido el problema de seguridad, tenemos un programa Escudo que se vendió como la panacea para bajar índices delictivos, y no ha sido así”, dijo.El candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ya se alista para el debate al que convoca el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) el próximo lunes 28 de mayo. Ya había dicho que sí asistiría y ahora lo confirmó por escrito al CCEL su coordinador de campaña, Luis Felipe Bravo Mena. También se dijo listo para participar en los debates del IEEG que serán el 17 de mayo y 10 de junio.Ante el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y representantes de más de mil gobiernos, el alcalde de Guanajuato capital, Edgar Castro Cerrillo, rindió protesta como presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), organismo que agrupa a los ayuntamientos emanados del PRI.Demandó sentar las bases de una institución municipalista nacional “que sea una instancia indispensable para asegurar la solución efectiva de los problemas que viven nuestros municipios”.