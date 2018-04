La ‘Ley Chayote’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Entre críticas de grupos de la sociedad civil, el Senado de la República aprobó esta semana en lo general la llamada Ley General de Comunicación Social, o mejor conocida como “Ley Chayote”, que regulará el gasto del gobierno en los medios de comunicación. Se conoce como “chayote” el pago que en México se hace por parte del gobierno para que los medios de comunicación o los periodistas, hablen bien de los políticos y sus obras.Lo que pasa en nuestro querido País, es que el pago en publicidad oficial no ha estado regulado y por tanto, discrecional. Ha sido gracias a la presión de la sociedad civil, académicos e incluso de organismos empresariales, que la Suprema Corte de Justicia tuvo que atender demandas que buscaban regular el uso de recursos públicos de allí el nombre de “Ley Chayote”.Cuando los jueces dictaminan que es procedente regular al poder ejecutivo, les da el mes de abril del 2018 como plazo para que los legisladores generen leyes adecuadas. Entonces, primero la Cámara de Diputados fue la que propuso una regulación “light” para que una vez aprobada, pasara al Senado. Tuvieron que hacerlo obligados ya no por la opinión pública, sino por los Jueces, pues los políticos sin dinero para publicidad, son “pobres políticos”. Sabemos que la publicidad cambia campañas, crea líderes, distorsiona la realidad, de allí por qué no legislan.Por eso, esta norma –aprobada como lo hizo el PRI y aliados-, sido señalada como una forma de control de la información que transmiten los medios de comunicación al no establecer topes, ni criterios específicos para reglamentarla. Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Senado aprobó en lo general esta Ley General, cuyo objetivo era establecer reglas específicas para el gasto que los entes públicos realizan en los medios de comunicación a través de las áreas de comunicación social.Con el dictamen aprobado la Cámara de Senadores da cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en noviembre de 2017, determinó que la omisión legislativa para emitir esta norma violaba la libertad de expresión, de prensa y de información de los mexicanos, al asignarse discrecionalmente contratos solo a los medios afines y dóciles a la clase política.Si esto que la aprobación de esta ley da cumplimiento a la sentencia, los preceptos de esta reglamentación han sido criticados tanto por legisladores de oposición, como por colectivos ciudadanos y por editorialistas como su servidor. La Ley General de Comunicación Social, con la que se reglamenta el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, establece que el gasto del gobierno en publicidad debe observar los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando topes presupuestales específicos, pero sin definir topes en función, por ejemplo, del total del presupuesto.Uno de los aspectos es que mantiene una secretaría reguladora. Se establece que el poder ejecutivo debe establecer una estrategia anual de comunicación social, la cual será regulada por la Secretaría de Gobernación, es decir la dependencia encargada de la política interior del país será la que planifique los mensajes que se contraten para su difusión en los medios de comunicación; este es uno de los puntos clave de lo que aprobó el PRI: se legaliza la censura.El colectivo de periodistas Artículo 19, clave por cierto en la demanda que llevó a la Suprema Corte a legislar, considera que Gobernación no debe concentrar esta facultad, pues tenemos el riesgo de que se intente controlar la información general que transmiten los medios, al tiempo que no se elimina el sesgo político de la publicidad oficial. No solo en lo nacional, sino en lo local, las áreas de comunicación social han tenido un rol clave en difundir el accionar del gobierno, pero también, de distorsionar cifras, de proyectar a aspirantes, de promover a partidos sobre las obras gubernamentales, por lo que la llamada “Ley Chayote” logró que se cumpliera con la ordenanza de la Suprema Corte, pero dejando intacto el mecanismo perverso que permite la discrecionalidad en el uso de la publicidad oficial.Deberán llegar los días en que tengamos el uso de publicidad como porcentaje solamente de la inversión social que beneficia directamente a la gente; serán mejores los tiempos en que existan criterios observados por ciudadanos en el uso de recursos públicos. Será el tiempo en que sean las buenas obras las que hablen por sí mismas y que los buenos gobernantes sean conocidos por su actuar y no por la inversión millonarias y muchas veces engañosa, publicidad oficial.