Registran mermas cultivos de cebada

Mejor rendimiento en la producción agrícola es lo que esperan los agremiados de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Irapuato, pues hasta el momento se han dado los resultados esperados, señaló el líder local, Arturo Contreras Hernández.Indicó que las causas se atribuyen a las condiciones climatológicas, a semillas que se sembraron y no tenían la calidad idónea, así como el riego, lo que merma el rendimiento al momento de las cosechas.“Lo malo que también los acaparadores de cebada son muy escrupulosos, y si tiene algunas impurezas les bajan el precio, porque el grano no está limpio o no reúne las características, se debe también a que muchas de las veces los ciclos de agua no son los adecuados”, dijo.Refirió que desafortunadamente los productores tradicionales no siempre cuentan con recurso para reparar los daños a tiempo, o no pueden acceder a algún programa que los apoye a cubrir el riesgo de sus cosechas.Agregó que este tipo de mermas se ha presentado en las comunidades cercanas a Tomelópez, Laguna Larga, San Cristóbal, Rancho Nuevo de Llanito, Guadalupe de Cárdenas y San Antonio el Rico, entre otras.“No hay seguros, si acaso alguno de hasta 15% de lo que puede valer la producción, pero no mitiga tanto porque el productor ya perdió lo demás (...) , esperemos que con el tiempo nos vaya mejor”, finalizó.