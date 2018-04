Dimite Jefa de Policía de Nicaragua tras protestas que dejaron 30 muertos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

dimitió la noche del viernes luego de las protestas en el país contra una reforma al seguro social impuesta por el Presidente, Daniel Ortega.La ahora ex Jefa policial había sido asediada por las críticas en el manejo de la crisis y la represión ordenada contra miles de manifestantes que exigen el fin del régimen del Mandatario.Granera se mantenía en su cargo desde 2006. Euso excesivo de la fuerza y complicidad en la entrega del control total de la institución por parte del Presidente Ortega, a quien llamó "líder supremo de la Policía".Investigaciones de medios independientes revelan que durante su mandato creció el patrimonio de Granera, que pasó de vivir en una casa de clase media en la capital, a contar con varias propiedades de lujo en el país.ascendió dentro de la institución luego de la caída del sandinismo en 1990 y no fue hasta que en 2006 el entonces Presidente Enrique Bolaños -político conservador- la nombró Jefa de la Policía.La ex funcionaria se ganó el respeto de la población y las encuestas le daban una opinión favorable superior al 80 por ciento. La institución era respetada pro su profesionalismo hasta la llegada de Ortega a la presidencia.El episodio más sangriento ha sido la represión desatada la semana pasada contra quienes se manifestaban contra el Gobierno de Ortega. La lista de muertos ha ascendido a 36, aunque organizaciones de derechos humanos suman 63.