Indagan vínculo de NRA con Kremlin

"Puedo ciertamente decir sin reservas que la intención de Torshin era puramente ayudar con la expansión de los derechos sobre las armas", dijo Preston.



"Infiltrarse para influir políticamente en la NRA es falso".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

ha guardado por años documentos relacionados con sus interacciones con un banquero vinculado al, preparándose para una posible investigación, según reportes de la cadenaEl Congreso de Estados Unidos estaría revisando las finanzas de lay sus vínculos con, uno de los 17 prominentes funcionarios del Gobierno ruso al que el Departamento del Tesoro impuso sanciones.Laha dicho que está reconsiderando su relación con Torshin, quien es miembro vitalicio de la, a raíz de las sanciones.La renovada atención ha puesto en relieve la alianza estrecha, aunque a veces incómoda, entre los principales funcionarios de laLas investigaciones podrían arrojar luz sobre las prácticas de recaudación de fondos y las actividades políticas de la, que gastó, más de lo que gastó en las candidaturas de 2008 y 2012 juntas, según el Center for Responsive Politics.Elrecientemente empezó a investigar si Torshin canalizó dinero de manera ilegal a través de un grupo para apoyar la campaña de, según un informe deLa NRA ha negado públicamente cualquier contacto con ele insistió en que no ha aceptado donaciones ilegales.Aunque niegan sus vínculos, los funcionarios de lase preparan para una posible investigación al recopilar años de documentos que mencionan a Torshin y a su asociada, María Butina, quien dirije un grupo a favor de las armas en, según fuentes con conocimiento de la situación citadas por, jefe adjunto del banco central de, sirvió durante años como senador en el Parlamento ruso e incursionó en lacon la ayuda de Kline Prenston, un abogado de Tennessee., quien dijo que conoce adesde hace una década, dijo que el ruso quería reunirse con los líderes de lapor lo que le puso en contacto con el presidente de la asociación,Por otra parte, algunos miembros de la asociación tomaron la relación concon cautela.Cuandollegó a la cena anual de la NRA en 2016 en Lousville, algunos asistentes, incluidos funcionarios de la asociación, se sorprendieron al encontrar a Torshin y Butina presentes en la recepción, según fuentes citadas por CNN.Ambos no fueron invitados a la cena, pero se les pidió que se quedaran y hablaran de todos modos.El encuentro dejó a algunos funcionarios del grupo preguntándose si se trataba de algún truco por parte de los rusos.